ЕС может разрешить Россельхозбанку обработку платежей для продления «зернового соглашения»

ЕС рассматривает предложение разрешить находящемуся под санкциями Россельхозбанку создать дочернюю компанию, которая бы объединилась с глобальной финансовой сетью. Об этом пишет Forbes со ссылкой на Financial Times.

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Что известно

План, предложенный москвой в ходе переговоров посредством ООН, позволит Россельхозбанку создать дочернюю компанию для обработки платежей, связанных с экспортом зерна, по словам пяти источников.

Новой организации будет разрешено использовать глобальную систему обмена финансовыми сообщениями SWIFT, которая была закрыта для крупнейших российских банков после вторжения в Украину в прошлом году.

Вопрос банка обсуждался лидерами ЕС на саммите в Брюсселе на прошлой неделе как потенциальное средство убедить москву продлить соглашение по истечении срока его действия 17 июля.

По словам двух человек, эту идею восприняли ее поклонники как «наименее плохой вариант» для обеспечения поддержки России продления соглашения.

Официальные лица говорят, что угрозы россии прекратить соглашение на этот раз оказались более серьезными, чем во время предыдущих переговоров.

По словам трех человек, предложение об исключении оценивается официальными лицами ЕС по законности и осуществимости.

Европейская комиссия отказалась от комментариев. Однако представители ЕС подчеркнули, что европейские санкции не касаются торговли сельскохозяйственной и пищевой продукцией, в том числе зерновыми и удобрениями, между третьими странами и россией.

Зерновое соглашение

Напомним, президент россии Владимир Путин обвинил страны Запада в невыполнении российских требований в рамках Черноморской зерновой инициативы и заявил, что москва обдумывает выход из нее.

В МИД Украины считают, что россия, вероятнее всего, выйдет по Черноморской зерновой инициативе в июле.

Одним из ключевых требований россии является возврат Россельхозбанка в банковскую систему SWIFT. Другие требования включают доступ к портам, возобновление работы аммиакопровода Тольятти-Одесса, а также разблокирование активов и счетов российских компаний, занимающихся экспортом продуктов питания и удобрений.