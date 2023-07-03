За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 600 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 230260 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
600 российских оккупантов, 5 танков, 1 вертолет и 16 БПЛА. Потери врага за 2 июля
►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Потери врага
- личного состава — около 230260 (+600) человек ликвидировано / persons were liquidated,
- танков / tanks — 4057 (+5) ед,
- боевых бронированных машин — 7899 (+11) ед,
- артиллерийских систем — 4220 (+32) ед,
- РСЗО — 641 (+4) ед,
- средства ПВО — 391 (+1) ед,
- самолетов — 315 (+0) ед,
- вертолетов — 309 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 3573 (+16),
- крылатые ракеты — 1264 (+3),
- корабли /катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 6834 (+18) ед,
- специальная техника — 590 (+7).
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Комментарии