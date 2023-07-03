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3 июля 2023, 9:24 Читати українською

Инвесторы с начала года вывели $27 миллиардов из европейских фондов

Инвесторы с начала года вывели $27 млрд из европейских фондов, сообщаетBloomberg со ссылкой на аналитиков Bank of America, которые в свою очередь опираются на данные EPFR Global.

Инвесторы с начала года вывели $27 млрд из европейских фондов, сообщаетBloomberg со ссылкой на аналитиков Bank of America, которые в свою очередь опираются на данные EPFR Global. ►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансахОтток средствОтток средств из европейских инвестфондов зафиксирован 16-ю неделю подряд, при этом только за последние семь дней из них вывели $4,6 млрд.
Фото: mind.ua

►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Отток средств

Отток средств из европейских инвестфондов зафиксирован 16-ю неделю подряд, при этом только за последние семь дней из них вывели $4,6 млрд.

Кроме того, Европа стала единственным ключевым регионом в мире, из которого зафиксирован отток финансов в июне.

Отчасти это связано с тем, что среди инвесторов растет интерес к акциям роста и бумагам mega cap компаний (капитализация которых превышает $200 млрд), которых больше в США.

Кроме того, их привлекает то, что экономика США укрепляется, несмотря на опасения, связанные с сокращением глобального экономического роста — благодаря этому преуспевают и американские инвестфонды, и доллар.

«Напротив, от европейских акций американские инвесторы начали избавляться впервые за этот год, что вместе с замедлением деловой активности указывает на еще более сильный отток из региона», — сообщил на этой неделе аналитик Barclays Эммануэль Кау.

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Источник: Минфин
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