Инвесторы с начала года вывели $27 млрд из европейских фондов, сообщаетBloomberg со ссылкой на аналитиков Bank of America, которые в свою очередь опираются на данные EPFR Global.
Инвесторы с начала года вывели $27 миллиардов из европейских фондов
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Отток средств
Отток средств из европейских инвестфондов зафиксирован 16-ю неделю подряд, при этом только за последние семь дней из них вывели $4,6 млрд.
Кроме того, Европа стала единственным ключевым регионом в мире, из которого зафиксирован отток финансов в июне.
Отчасти это связано с тем, что среди инвесторов растет интерес к акциям роста и бумагам mega cap компаний (капитализация которых превышает $200 млрд), которых больше в США.
Кроме того, их привлекает то, что экономика США укрепляется, несмотря на опасения, связанные с сокращением глобального экономического роста — благодаря этому преуспевают и американские инвестфонды, и доллар.
«Напротив, от европейских акций американские инвесторы начали избавляться впервые за этот год, что вместе с замедлением деловой активности указывает на еще более сильный отток из региона», — сообщил на этой неделе аналитик Barclays Эммануэль Кау.
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