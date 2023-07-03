Миллиардеры с начала года продали акции на $9,3 миллиарда

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

3 июля 2023, 8:39 Читати українською

Миллиардеры с начала года продали акции на $9,3 миллиарда

21 миллиардер из числа самых богатых людей мира за первые шесть месяцев этого года в общей сложности продал акции на $9,3 млрд, подсчитал Forbes. При этом каждый бизнесмен продал акции как минимум на $100 млн, отмечает издание.

21 миллиардер из числа самых богатых людей мира за первые шесть месяцев этого года в общей сложности продал акции на $9,3 млрд, подсчитал Forbes.

► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Продажа акций

Речь идет об акциях компаний, которые торгуются в США, сумма указана до вычета налогов.

Среди лидеров — сооснователь сервиса краткосрочной аренды жилья Airbnb Джо Геббия, который продал акции компании на $890 млн. Сейчас ему принадлежит 8% Airbnb, этот пакет обеспечивает большую часть его состояния, которое оценивается в $7,9 млрд.

Предприниматель Ларри Эллисон с начала года продал акции основанной им корпорации Oracle на $850 млн, а всего с 2020 года — примерно на $2 млрд. Но несмотря на это, его доля в Oracle не сократилась, а даже выросла: это произошло благодаря тому, что часть бумаг у него выкупила основанная им компания, а количество проданных акций не превышало количество приобретаемых им акций благодаря истекшим опционам.

Опционы также использовали генеральный директор Oracle Сафра Кац и генеральный директор Moderna Стефан Бансель — они получили за проданные ценные бумаги $470 млн и $300 млн соответственно.

Читайте: Потребители слетели с катушек: сколько еще на этом продержится экономика

Еще одна крупная сделка — продажа детьми основателя сети магазинов Walmart Сэма Уолтона Робом, Элис и Джимом акций компании.

По оценкам Forbes, каждый из них получил около четверти ($1,1 млрд) от $4,5 млрд наличными, которые принесла сделка. Миллиардеры направляют вырученные деньги на благотворительность.

Кроме того, Walmart за последние семь с половиной лет выкупил собственные акции почти на $50 млрд, что позволяет семье сохранять свою долю в бизнесе на уровне 50%.

Инвестор Джош Харрис продал акции основанной им инвесткомпании Apollo Global Management на $210 млн. Харрис покинул Apollo в 2021 году, после чего продал около 30% принадлежащих ему акций компании на $830 млн.

Предполагается, что эти деньги он направит на покупку футбольного клуба «Вашингтон Коммандерс» — возглавляемая инвестором Harris Group намерена купить клуб за рекордные $6 млрд.

Forbes отмечает, что после «ужасного» 2022 года самые богатые люди мира снова «настроены продавать». Причины для этого разные — некоторые миллиардеры избавляются от бумаг компаний, которые они покинули, другие хотят инвестировать средства в покупку спортивных команд, а третьи продают бумаги на фоне обратного выкупа компаниями, чтобы избежать «нежелательного» размера своей доли, пишет издание.

🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.

💛💙Ваши ответы помогут нам стать лучшими, уделять больше внимания темам, которые вам интересны.

🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает 1 незарегистрированный посетитель.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами