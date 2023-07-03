Миллиардеры с начала года продали акции на $9,3 миллиарда

21 миллиардер из числа самых богатых людей мира за первые шесть месяцев этого года в общей сложности продал акции на $9,3 млрд, подсчитал Forbes. При этом каждый бизнесмен продал акции как минимум на $100 млн, отмечает издание.

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Продажа акций

Речь идет об акциях компаний, которые торгуются в США, сумма указана до вычета налогов.

Среди лидеров — сооснователь сервиса краткосрочной аренды жилья Airbnb Джо Геббия, который продал акции компании на $890 млн. Сейчас ему принадлежит 8% Airbnb, этот пакет обеспечивает большую часть его состояния, которое оценивается в $7,9 млрд.

Предприниматель Ларри Эллисон с начала года продал акции основанной им корпорации Oracle на $850 млн, а всего с 2020 года — примерно на $2 млрд. Но несмотря на это, его доля в Oracle не сократилась, а даже выросла: это произошло благодаря тому, что часть бумаг у него выкупила основанная им компания, а количество проданных акций не превышало количество приобретаемых им акций благодаря истекшим опционам.

Опционы также использовали генеральный директор Oracle Сафра Кац и генеральный директор Moderna Стефан Бансель — они получили за проданные ценные бумаги $470 млн и $300 млн соответственно.

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Еще одна крупная сделка — продажа детьми основателя сети магазинов Walmart Сэма Уолтона Робом, Элис и Джимом акций компании.

По оценкам Forbes, каждый из них получил около четверти ($1,1 млрд) от $4,5 млрд наличными, которые принесла сделка. Миллиардеры направляют вырученные деньги на благотворительность.

Кроме того, Walmart за последние семь с половиной лет выкупил собственные акции почти на $50 млрд, что позволяет семье сохранять свою долю в бизнесе на уровне 50%.

Инвестор Джош Харрис продал акции основанной им инвесткомпании Apollo Global Management на $210 млн. Харрис покинул Apollo в 2021 году, после чего продал около 30% принадлежащих ему акций компании на $830 млн.

Предполагается, что эти деньги он направит на покупку футбольного клуба «Вашингтон Коммандерс» — возглавляемая инвестором Harris Group намерена купить клуб за рекордные $6 млрд.

Forbes отмечает, что после «ужасного» 2022 года самые богатые люди мира снова «настроены продавать». Причины для этого разные — некоторые миллиардеры избавляются от бумаг компаний, которые они покинули, другие хотят инвестировать средства в покупку спортивных команд, а третьи продают бумаги на фоне обратного выкупа компаниями, чтобы избежать «нежелательного» размера своей доли, пишет издание.