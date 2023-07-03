3 июля европейская валюта подешевела на 31 копейку. НБУ установил официальный курс на уровне 39,69 гривны за евро. По отношению к доллару национальная валюта остается на том же уровне. Об этом свидетельствуют данные НБУ.
Гривна укрепилась к евро на 31 копейку. Курс НБУ
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Валютный рынок
30 июня НБУ установил официальный курс на уровне 40,00 гривен за евро.
К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро подорожало на 19 копеек в покупке и 20 копеек в продаже.
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