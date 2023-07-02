За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 790 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 229660 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
790 российских оккупантов, 10 танков и 12 БПЛА. Потери врага за 1 июля
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Потери врага
- личного состава — около 229660 (+790) человек ликвидировано,
- танков — 4052 (+10) ед,
- боевых бронированных машин — 7888 (+20) ед,
- артиллерийских систем — 4188 (+26) ед,
- РСЗО — 637 (+5) ед,
- средства ПВО — 390 (+1) ед,
- самолетов — 315 (+0) ед,
- вертолетов — 308 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня / UAV operational-tactical level — 3557 (+12),
- крылатые ракеты / cruise missiles — 1261 (+0),
- корабли /катера/warships/boats — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн/ vehicles and fuel tanks — 6816 (+22) ед,
- специальная техника / special equipment — 583 (+3).
Источник: Минфин
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