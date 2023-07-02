Бюджет Украины получил более 245 млрд грн за июнь. Об этом написал в телеграм-канале первый заместитель председателя Налогового комитета Ярослав Железняк.
Бюджет Украины получил более 245 миллиардов гривен за июнь
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По словам Железняка, бюджет выполнил все показатели. Благодаря внутренним ресурсам государство получило:
- 52,1 млрд грн от налоговой (это +0,9% к запланированному, или +500 млн грн);
- 36,9 млрд грн — таможня (+5,7% от запланированного или +2 млрд);
- рекордные 46,4 млрд грн от военных облигаций.
Таким образом, внутренние ресурсы принесли казне 135,4 млрд грн. Внешние в целом скоординировали $3 млрд или 110 млрд грн.
Самые большие доноры
Самым большим донором стал Европейский Союз — $1,64 млрд за май.
Соединенные Штаты аккумулировали $1,2 млрд, Всемирный банк — $104 млн, а Финляндия — $15 млн. При этом 40% средств союзников — гаранты, которые не придется возвращать.
Источник: Минфин
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