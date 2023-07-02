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2 июля 2023, 11:15 Читати українською

Испания выделит 55 миллионов евро в поддержку малого и среднего бизнеса в Украине

Премьер-министр Испании Педро Санчес во время выступления в Верховной раде анонсировал выделение Украине пакета помощи в 55 млн евро, основные средства будут выделены через Всемирный банк. Об этом сообщает «Европейская правда».

Премьер-министр Испании Педро Санчес во время выступления в Верховной раде анонсировал выделение Украине пакета помощи в 55 млн евро, основные средства будут выделены через Всемирный банк.

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Помощь Испании

«Сегодня моя страна, Испания, решила выделить дополнительные 55 млн евро, в том числе 51 млн евро через Всемирный банк для финансирования малого и среднего бизнеса в Украине», — сказал Санчес.

Еще 4 млн евро, по его словам, будет выделено через программу развития ООН для создания в Украине школ с «зелеными» и устойчивыми энергосистемами.

Он подчеркнул, что восстановление потребует времени и инвестиций и Испания поддерживает Украину в этом процессе. Санчес отметил, что в отдельных сферах, как железная дорога, испанские компании имеют ноу-хау, которые пригодятся.

«Испанское правительство поддержит финансирование для адаптации и модернизации инфраструктуры в вашей стране. Однако мы понимаем, что восстановление и процветание наступят, если только будут достигнуты условия длительной безопасности» — заявил Санчес.

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Источник: Минфин
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