88% институциональных пользователей положительно оценивают долгосрочные перспективы криптоактивов — Binance

63,5% опрошенных VIP и институциональных пользователей Binance положительно относятся к криптовалютным активам в перспективе следующих 12 месяцев. Об этом свидетельствуют данные исследования Institutional Crypto Outlook Survey, сообщает пресс-служба Binance.

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Подавляющее большинство (88%) респондентов выразили положительные настроения по поводу криптоактивов на ближайшее десятилетие.

Опрос также показал, что институциональные пользователи считают, что более реальные варианты использования (26,9%) и улучшение ясности регулирования (25,3%) будут стимулировать внедрение, а не более высокие котировки (3,4%).

«Это может свидетельствовать о том, что институциональное участие носит долгосрочный характер и, следовательно, менее активно реагирует на краткосрочные рыночные циклы», — говорится в сообщении.

Основные выводы из отчета

Институциональное размещение: несмотря на рыночные события за последний год, большинство (47,1%) инвесторов сохранили свое размещение криптовалюты, а более трети (35,6%) увеличили свое размещение за тот же период. Лишь меньшинство (17,3%) сократило свое размещение криптовалюты.

Ожидаемые изменения в размещении: большинство респондентов ожидают увеличения (50,0%) или сохранения (45,7%) своего размещения в течение следующих 12 месяцев. Только 4,3% инвесторов заявили, что рассчитывают сократить свое влияние на криптовалюту.

Более положительное отношение к биткоину: хотя восприятие биткоина и криптовалюты за последний год практически не изменилось (44,7% и 47,8% соответственно), большая часть респондентов настроена более положительно по отношению к биткоину по сравнению с более широким сектором криптовалюты (47,3 % против 33,2%). Так же, в то время, как 22,1% инвесторов стали более негативно относиться к криптовалютам в целом, 4,8% придерживались такого же мнения относительно биткоина.

Инфраструктура и инновации: 53,9% инвесторов указали, что инфраструктура является важнейшим сектором для них или их фонда. Далее следуют технологии Layer 1 и Layer 2 (48,1% и 43,8% соответственно). На вопрос о конкретных областях чуть более половины (51,0%) назвали важными инновации в кошельках (например, самостоятельные платежи, улучшение UX/UI).

Инвестиционная мотивация: 42,8% инвесторов отметили, что возможность получения больших доходов от инвестиций является наиболее убедительным аргументом в пользу инвестирования в криптовалюты. За ним последовали 37,5% инвесторов, которые считают, что получение долгосрочного доступа к новым технологиям является основной мотивацией.

Торговые площадки: централизованные биржи остаются популярной платформой для институциональной торговли (90,5%) и депозитарной деятельности (58,2%). Ликвидность (28,0%), безопасность (26,0%) и репутация (22,5%) были тремя основными критериями при выборе торговой платформы.

Опрос

Глобальный опрос 208 VIP и институциональных пользователей Binance проводился с 31 марта по 15 мая 2023 года. В нем изучались демографические данные респондентов, а также их отношение, преимущества, принятие и мотивы инвестиций в криптовалюту.