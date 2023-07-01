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1 июля 2023, 11:08 Читати українською

Рыночная капитализация Apple снова превысила $3 триллиона

Рыночная капитализация Apple в пятницу впервые с января 2022 превысила отметку в $3 трлн, поскольку инвесторы делают ставку на способность производителя iPhone наращивать доходы, даже когда он осваивает новые рынки, такие как виртуальная реальность. Об этом сообщает Reuters.

Рыночная капитализация Apple в пятницу впервые с января 2022 превысила отметку в $3 трлн, поскольку инвесторы делают ставку на способность производителя iPhone наращивать доходы, даже когда он осваивает новые рынки, такие как виртуальная реальность.
Фото: pixabay.com

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Рост акций Apple

Акции Apple, которая также является самой дорогой котируемой компанией мира на бирже, выросли на 1,3% до $191,99 на утренних торгах.

В этом году они подскочили почти на 46% и по текущей цене рыночная стоимость компании составляет $3,02 трлн.

Рост акций Apple происходит на фоне отскока акций технологических компаний и ставок на то, что Федеральная резервная система может замедлить темпы повышения процентных ставок, а также ажиотажа вокруг искусственного интеллекта.

Неожиданное падение продаж Apple в последнем квартальном отчете подчеркнуло устойчивость технологического гиганта в условиях нестабильной экономики и укрепило его репутацию среди инвесторов.

В настоящее время четыре других американских компании оцениваются более чем в $1 трлн:

  • Alphabet,
  • Microsoft,
  • Amazon,
  • Nvidia.

Прогноз

По словам аналитика Wedbush Дэна Айвза, именно iPhone будет продолжать способствовать стабильному росту Apple. Он указал на предстоящий юбилейный выпуск iPhone 15 как на вероятный катализатор, который может еще больше повысить цену акций, поскольку многие пользователи старших смартфонов захотят обновить свои устройства, сообщает Business Insider.

«По нашим оценкам, примерно 250 миллионов iPhone не обновлялись в течение четырех лет», — отметил Айвз.

Он также сказал, что следующей остановкой для Apple будет отметка в $3,5 трлн, а следующего этапа в $4 трлн компания может достичь уже в 2025 году.

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Источник: Минфин
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