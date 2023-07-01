Реакция SEC на заявки BlackRock и Fidelity, Citigroup ищет замену Metaco: что нового на рынке криптовалют

В Южной Корее приняли закон о защите пользователей цифровых активов — Bloomberg

Парламент Южной Кореи принял закон о защите пользователей цифровых активов. Толчком к его одобрению стал крах экосистемы Terra, которую поддерживал гражданин страны До Квон. Об этом сообщает Bloomberg.

Документ объединил 19 различных законопроектов, связанных с криптовалютами. Он вводит понятие «цифровые активы» и определяет ответственность за правонарушения вроде использования инсайдерской информации, манипулирования рынком и недобросовестных торговых практик.

Закон наделяет Комиссию по финансовым услугам Южной Кореи (FSC) и Банк Кореи полномочиями осуществлять надзор за операторами и кастодианами рынка криптовалют.

Документ требует наличия страхового покрытия, резервных фондов и организации учета транзакций. Правила распространяются на активы наподобие биткоина, в то время как существующее законодательство о рынках капитала применяется к security-токенам.

По оценкам председателя Комитета по национальной политике парламента Южной Кореи Бэк Хер Юна, новый свод правил сосредоточен на защите инвесторов и постепенно будет расширяться для обеспечения всеобъемлющего надзора.

Ripple представила аналог кошелька MetaMask для криптовалюты XRP

Разработчики финтех-компании Ripple создали браузерный кошелек Crossmark для экосистемы сети XRP Ledger с функционалом, подобным MetaMask.

«Crossmark — это первый браузерный цифровой кошелек, созданный поверх XRP Ledger и поддерживающий большинство встроенных функций и видов транзакций», — заявил ведущий специалист команды под ником Intercoder.

Расширение будет доступно для Chrome, Opera, Firefox и, по словам разработчика, функционально похоже на приложение MetaMask от ConsenSys.

К Crossmark можно подключить мобильный XRP-кошелек XUMM. В дальнейшем возможна интеграция и других решений вроде Gem Wallet и Ledger.

Однако, по признанию программиста, пока инструменты для взаимодействия между различными кошельками на XRP Ledger не разработаны.

Раннюю версию Crossmark уже тестирует ограниченная группа пользователей. В расширении еще отсутствуют некоторые предполагаемые функции.

Публичный запуск доработанного кошелька команда планирует в «ближайшие месяцы».

SEC охарактеризовала заявки на биткоин-ETF от BlackRock и Fidelity, как не четкие и не исчерпывающие — WSJ

Заявки на спотовые биткоин-ETF от BlackRock, Fidelity и других компаний не были «четкими и исчерпывающими». Об этом Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) сообщила биржам Nasdaq и CBOE, пишет Wall Street Journal со ссылкой свои источники.

По их словам, Комиссия вернула заявления, поскольку в них не было достаточной информации касательно так называемого соглашения о совместном наблюдении или деталях этого механизма.

Представитель CBOE в комментарии изданию уточнил, что они планируют обновить и повторно подать документы.

В заявке Fidelity упоминается механизм соглашения, который стал ключевым дополнением в предложении BlackRock. Инвестиционный гигант направил документы на регистрацию спотового биткоин-ETF в конце июня, присоединившись к Valkyrie, WisdomTree и Invesco.

Банк Citigroup прекратит сотрудничество с криптокастодианом Metaco, который недавно купила Ripple

Банковский конгломерат Citigroup ищет замену швейцарскому криптокастодиану Metaco после того, как Ripple Labs объявила о поглощении последнего за $250 млн. Об этом сообщает Bloomberg.

По информации анонимных источников, финансовый гигант уже ведет переговоры с несколькими организациями по хранению цифровых активов.

Citigroup выбрала Metaco в качестве депозитарного партнера в июне 2022 года. В рамках соглашения фирма запустила платформу для управления криптовалютным портфелем Harmonize.

Конгломерат имеет более 200 млн клиентских счетов и ведет бизнес в 160 странах и юрисдикциях.

Пока нет подтверждения, что отказ от сотрудничества с Metaco связан с поглощением Ripple. Ранее в компании заявили, что кастодиан продолжит работать как независимый бренд и им по-прежнему будет руководить CEO Адриен Треккани.