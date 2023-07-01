Реакция SEC на заявки BlackRock и Fidelity, Citigroup ищет замену Metaco: что нового на рынке криптовалют

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

1 июля 2023, 9:16 Читати українською

Реакция SEC на заявки BlackRock и Fidelity, Citigroup ищет замену Metaco: что нового на рынке криптовалют

Главное на рынке криптовалют.

Главное на рынке криптовалют.
Фото: pixabay.com

В Южной Корее приняли закон о защите пользователей цифровых активов — Bloomberg

Парламент Южной Кореи принял закон о защите пользователей цифровых активов. Толчком к его одобрению стал крах экосистемы Terra, которую поддерживал гражданин страны До Квон. Об этом сообщает Bloomberg.

Документ объединил 19 различных законопроектов, связанных с криптовалютами. Он вводит понятие «цифровые активы» и определяет ответственность за правонарушения вроде использования инсайдерской информации, манипулирования рынком и недобросовестных торговых практик.

Закон наделяет Комиссию по финансовым услугам Южной Кореи (FSC) и Банк Кореи полномочиями осуществлять надзор за операторами и кастодианами рынка криптовалют.

Документ требует наличия страхового покрытия, резервных фондов и организации учета транзакций. Правила распространяются на активы наподобие биткоина, в то время как существующее законодательство о рынках капитала применяется к security-токенам.

По оценкам председателя Комитета по национальной политике парламента Южной Кореи Бэк Хер Юна, новый свод правил сосредоточен на защите инвесторов и постепенно будет расширяться для обеспечения всеобъемлющего надзора.

Ripple представила аналог кошелька MetaMask для криптовалюты XRP

Разработчики финтех-компании Ripple создали браузерный кошелек Crossmark для экосистемы сети XRP Ledger с функционалом, подобным MetaMask.

«Crossmark — это первый браузерный цифровой кошелек, созданный поверх XRP Ledger и поддерживающий большинство встроенных функций и видов транзакций», — заявил ведущий специалист команды под ником Intercoder.

Расширение будет доступно для Chrome, Opera, Firefox и, по словам разработчика, функционально похоже на приложение MetaMask от ConsenSys.

К Crossmark можно подключить мобильный XRP-кошелек XUMM. В дальнейшем возможна интеграция и других решений вроде Gem Wallet и Ledger.

Однако, по признанию программиста, пока инструменты для взаимодействия между различными кошельками на XRP Ledger не разработаны.

Раннюю версию Crossmark уже тестирует ограниченная группа пользователей. В расширении еще отсутствуют некоторые предполагаемые функции.

Публичный запуск доработанного кошелька команда планирует в «ближайшие месяцы».

SEC охарактеризовала заявки на биткоин-ETF от BlackRock и Fidelity, как не четкие и не исчерпывающие — WSJ

Заявки на спотовые биткоин-ETF от BlackRock, Fidelity и других компаний не были «четкими и исчерпывающими». Об этом Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) сообщила биржам Nasdaq и CBOE, пишет Wall Street Journal со ссылкой свои источники.

По их словам, Комиссия вернула заявления, поскольку в них не было достаточной информации касательно так называемого соглашения о совместном наблюдении или деталях этого механизма.

Представитель CBOE в комментарии изданию уточнил, что они планируют обновить и повторно подать документы.

В заявке Fidelity упоминается механизм соглашения, который стал ключевым дополнением в предложении BlackRock. Инвестиционный гигант направил документы на регистрацию спотового биткоин-ETF в конце июня, присоединившись к Valkyrie, WisdomTree и Invesco.

Банк Citigroup прекратит сотрудничество с криптокастодианом Metaco, который недавно купила Ripple

Банковский конгломерат Citigroup ищет замену швейцарскому криптокастодиану Metaco после того, как Ripple Labs объявила о поглощении последнего за $250 млн. Об этом сообщает Bloomberg.

По информации анонимных источников, финансовый гигант уже ведет переговоры с несколькими организациями по хранению цифровых активов.

Citigroup выбрала Metaco в качестве депозитарного партнера в июне 2022 года. В рамках соглашения фирма запустила платформу для управления криптовалютным портфелем Harmonize.

Конгломерат имеет более 200 млн клиентских счетов и ведет бизнес в 160 странах и юрисдикциях.

Пока нет подтверждения, что отказ от сотрудничества с Metaco связан с поглощением Ripple. Ранее в компании заявили, что кастодиан продолжит работать как независимый бренд и им по-прежнему будет руководить CEO Адриен Треккани.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает 1 незарегистрированный посетитель.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами