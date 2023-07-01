За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 530 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 228 870 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
530 российских оккупантов, 1 танк и 26 БПЛА. Потери врага за 30 июня
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Потери врага
- личного состава — около 228870 (+530) человек ликвидировано,
- танков — 4042 (+1) ед,
- боевых бронированных машин — 7868 (+5) ед,
- артиллерийских систем — 4162 (+35) ед,
- РСЗО — 632 (+2) ед,
- средства ПВО — 389 (+0) ед,
- самолетов — 315 (+0) ед,
- вертолетов — 308 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 3545 (+26),
- крылатые ракеты — 1261 (+0),
- корабли/катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 6794 (+9) ед,
- специальная техника — 580 (+11).
Источник: Минфин
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