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1 июля 2023, 8:50 Читати українською

«Минфин» создал небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях

Редакция «Минфина» создала небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.

Ваши ответы помогут нам стать лучшими, уделять больше внимания темам, которые вам интересны.

Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.

Источник: Минфин
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Комментарии - 20

+
+77
Pazienza
Pazienza
6 мая 2023, 15:48
#
Треба було прикрутити якусь авторизацію, я вже три рази пройшов опитування, дані, через можливість багаторазового голосування, будуть неточними.
+
0
mlp711141
mlp711141
7 мая 2023, 13:17
#
Авторизацию нужно привязывать к кукам компа, номеру процессора или к аккаунту минфина, если он есть. Тогда вопрос какого ты пола был бы только при незаполненности этого пункта в профиле. У меня не заполнен, поскольку нет таких пунктов как «интерсекс-персона» и/или «не хочу указывать»
+
+127
Kaleso
Kaleso
6 мая 2023, 21:53
#
Як можна проходити опрос де ваш дохід, а як доходу нема то що
+
+15
mlp711141
mlp711141
7 мая 2023, 13:17
#
Поддерживаю.
+
+59
claribel
claribel
7 мая 2023, 8:06
#
Без опитування можна сказати вже, які теми будуть користуватися незмінною увагою. Депозити у всіх валютах УСІХ банків України (а не вибірково, як зараз). ОВДП. Творчість уряду і депутатів на ниві оподаткування бізнесу і фізичних осіб. Ціни на паливо і комуналку та ігри за лаштунками у цих сферах…
+
+30
mlp711141
mlp711141
7 мая 2023, 13:21
#
Без опитування можна сказати вже, які теми будуть користуватися незмінною увагою.

Ти впевнений? Це твоя думка про себе?

Депозити у всіх валютах УСІХ банків України (а не вибірково, як зараз). ОВДП.

Не цікаво.

Творчість уряду і депутатів на ниві оподаткування бізнесу і фізичних осіб.

А це цікаве

Ціни на паливо
та ігри за лаштунками у цих сферах…

Не цікаво

комуналку

Цікаве
+
0
Cheff spakuxa Kiev
Cheff spakuxa Kiev
7 мая 2023, 10:30
#
Согласен.
+
0
Mr Bungle
Mr Bungle
13 мая 2023, 11:06
#
Не грузится второй раз
+
0
mlp711141
mlp711141
11 июня 2023, 20:25
#
А у меня всякий раз грузится, но я одинаково отвечаю на все вопросы.
+
+60
TAN72
TAN72
13 мая 2023, 13:22
#
Развод.
+
0
Alpenstein
Alpenstein
11 июня 2023, 10:28
#
Це є в розділі «банківські послуги»
+
0
Сергій Т
Сергій Т
20 мая 2023, 17:40
#
Все правильно зроблено.
+
0
Артем Сабуров
Артем Сабуров
10 июня 2023, 22:16
#
Скока за опрос платят?
+
0
mlp711141
mlp711141
10 июня 2023, 23:19
#
А нисколько.

И этот опрос мусолят неоднократно и старую новость со старыми комментариями повторно выкладывают каждый раз как новую.
+
+45
Артем Сабуров
Артем Сабуров
11 июня 2023, 10:54
#
Хотя бы сотку баксов за опрос предлагали)))
+
0
mlp711141
mlp711141
11 июня 2023, 20:26
#
А выводить то как? на Payeer, киви или как? На польскую карту не смогут выплатить при всём желании.
+
0
Артем Сабуров
Артем Сабуров
18 июня 2023, 13:10
#
На сенс мне напрямую
+
+15
yurikiev
yurikiev
17 июня 2023, 15:29
#
Замість «Стать» зараз прийнято писати «Ґендер» та пропонувати як мінімум три варіанти.
А так прикольна анкета. Дизайн мені сподобався.
+
+15
mlp711141
mlp711141
18 июня 2023, 14:01
#
Верно. Нужно предусмотреть графы и «стать» (пол) и «гендер». Варианты выбора в опции «стать» должны быть: «чоловіча», «жіноча», «інтерсекс», «трансгендер» та «не бажаю вказувати». А варианты выбора гендера должны быть «чоловічій», «жіночій», «агендер», «бігендер», «гендерфлюід» та «інше» — этого, думаю, достаточно. А с.е.к.с.у.а.л.ь.н.о.й ориентацией можно не интересоваться.
+
0
lohsuper
lohsuper
18 июня 2023, 22:07
#

Досье героев

Джимми Гоккинс. Очень, очень хороший и вежливый мальчик. Скромен, добр и правдив. Слушает маму и каждое утро делает зарядку. Характер мягкий.

Доктор Ливси. Очень хороший и весёлый человек. Характер общительный. Не женат.

Сквайр Трелони. Туп, жаден, прожорлив, надменен, трусоват и ленив. Характер отсутствует. Не женат.

Капитан Смоллетт. Старый моряк и солдат. Любит говорить всем правду в глаза, отчего и страдает.

Характер прескверный. Не женат.

Билли Бонс, он же «Капитан». Обладатель карты Острова Сокровищ, из-за которой всё и началось. Много пьёт и всегда простужен. Характер скверный. Не женат.

Джон Сильвер, он же «Окорок», он же «Одноногий». Самый страшный пират, но притворяется добрым, что, впрочем, ему удаётся. Характер скрытный. Не женат.

Чёрный Пёс. Друг Флинта. Охотится за картой Острова Сокровищ. Характер скрытный. Не женат.

Слепой Пью. Тоже старый пират и друг капитана Флинта. Хитёр и жаден. Ради денег пойдёт на всё. Характер мерзкий. Не женат.

Бен Ганн. В детстве был благовоспитанным мальчиком, но начал играть в орлянку, связался с пиратами и покатился… Характер мягкий. Не женат.
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