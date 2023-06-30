С 1 июля НБУ позволит обменникам снимать валюту без ограничений: как это повлияет на «некрасивые» доллары

Национальный банк расширяет список исключений из действующих административных ограничений с целью дальнейшей стабилизации ситуации с обменом наличной иностранной валюты. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

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Так, с 1 июля 2023 года Нацбанк дал возможность небанковским финансовым учреждениям снимать без ограничений по сумме национальную и иностранную валюту с их счетов в банках для подкрепления наличными касс или касс обособленных подразделений.

«Это будет способствовать расширению предложения иностранной валюты, не имеющей признаков значительного износа или повреждения, на наличном валютном рынке, где могут покупать и продавать иностранную валюту граждане», — говорится в сообщении.

Кроме того, предоставление разрешения небанковским финансовым учреждениям снимать без ограничений наличную гривну позволит поддерживать на должном уровне гривневую ликвидность последних, что важно для бесперебойного принятия ими наличной иностранной валюты у граждан.

По словам НБУ, благодаря введенным изменениям небанковские финансовые учреждения получат бесперебойный доступ к наличной иностранной валюте без признаков значительного износа или повреждения, который уже имеют банки. Соответственно, это положительно повлияет на состояние наличной иностранной валюты, к которой имеют доступ граждане.

Чтобы предоставленное разрешение использовалось исключительно с целью обеспечения стабильной ситуации на валютном рынке, НБУ определил условия, которые должны соблюдаться небанковскими финансовыми учреждениями.

Условия

Так, объем снятой наличности в гривне или иностранной валюте небанковским финансовым учреждением не должен превышать объем средств в гривне или иностранной валюте, ранее зачисленной на их счет в банке, в частности:

на счет в гривне небанковское финансовое учреждение может относить средства, полученные благодаря осуществлению валютно-обменных операций и от продажи безналичной иностранной валюты;

на счет в иностранной валюте — денежные средства, полученные от осуществления валютно-обменных операций и в качестве возмещения за принятые на инкассо банкноты иностранной валюты.

Этот шаг утвержден постановлением Правления Национального банка Украины от 30 июня 2023 г. № 88 «О внесении изменений в постановление Правления Национального банка Украины от 24 февраля 2022 г. № 18», которое вступает в силу 1 июля 2023 года.

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Напомним

«Минфин» писал, что в НБУ также осуществил комплекс мер по урегулированию вопроса обмена изношенных банкнот иностранной валюты.