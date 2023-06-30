Кабинет Министров поддержал комплексную законодательную инициативу Минсоцполитики по пропорциональному исчислению страхового стажа лицам, работавшим за пределами Украины. Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции.
Правительство поддержало законопроект о выплате пенсий гражданам с ВОТ и лицам, временно проживающим за границей
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В частности, в ее пределах урегулированы следующие вопросы:
- Выплаты пенсий гражданам Украины, проживающим на временно оккупированных территориях (ВОТ) или во время временной оккупации, выехали на подконтрольную Украине территорию.
- Выплата пенсий лицам, временно проживающим вне Украины.
Подробности
Так, для граждан с ВОТ предусмотрено, что выплата украинской пенсии производится при неполучении пенсии от органов пенсионного обеспечения российской федерации.
Поскольку обмен информацией между Украиной и Россией пока невозможен, предлагается ввести декларативный принцип. Возобновление и выплаты пенсий будут производиться на основании заявления, в котором лицо сообщит о неполучении пенсии от российской федерации.
В то же время гражданам, нашедшим убежище за рубежом, выплата пенсии будет производиться на текущие счета, открытые в украинских банках. При этом таким лицам нужно до 31 декабря каждого года проходить физическую идентификацию.
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Идентификация
Предусмотрено, что физическая идентификация может происходить отдаленно:
- Первый способ — с помощью «Дия.Подпись» (Дия ID) в личном электронном кабинете на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда.
- Второй способ — удостоверение места жительства консульским должностным лицом.
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