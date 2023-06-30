Правительство поддержало законопроект о выплате пенсий гражданам с ВОТ и лицам, временно проживающим за границей

Кабинет Министров поддержал комплексную законодательную инициативу Минсоцполитики по пропорциональному исчислению страхового стажа лицам, работавшим за пределами Украины. Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции.

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В частности, в ее пределах урегулированы следующие вопросы:

Выплаты пенсий гражданам Украины, проживающим на временно оккупированных территориях (ВОТ) или во время временной оккупации, выехали на подконтрольную Украине территорию.

Выплата пенсий лицам, временно проживающим вне Украины.

Подробности

Так, для граждан с ВОТ предусмотрено, что выплата украинской пенсии производится при неполучении пенсии от органов пенсионного обеспечения российской федерации.

Поскольку обмен информацией между Украиной и Россией пока невозможен, предлагается ввести декларативный принцип. Возобновление и выплаты пенсий будут производиться на основании заявления, в котором лицо сообщит о неполучении пенсии от российской федерации.

В то же время гражданам, нашедшим убежище за рубежом, выплата пенсии будет производиться на текущие счета, открытые в украинских банках. При этом таким лицам нужно до 31 декабря каждого года проходить физическую идентификацию.

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Идентификация

Предусмотрено, что физическая идентификация может происходить отдаленно:

Первый способ — с помощью «Дия.Подпись» (Дия ID) в личном электронном кабинете на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда.

Второй способ — удостоверение места жительства консульским должностным лицом.