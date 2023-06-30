Пострадавшие от подтопления из-за подрыва врагом Каховской ГЭС начали получать денежную помощь от Международной организации по миграции ООН. Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции.
Пострадавшие от подтопления начали получать денежную помощь в размере 6600 грн
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В частности финансовую помощь уже начали получать жители Николаевской области.
За 29 июня единовременную денежную помощь в размере 6600 грн от Международной организации по миграции (МОМ) выплатили на общую сумму 105600 грн. Выплаты производит Укрпочта.
Для получения консультаций и регистрации необходимо обратиться на горячую линию Минреинтеграции по номеру 15−48 или на линию Уполномоченного по ВПЛ по номеру: (066) 813−62−39.
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