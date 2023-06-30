Аналитик RoboForex: международные инвесторы верят в скорое восстановление Украины

Еще в середине нынешнего месяца был зафиксирован рост курса украинских ценных бумаг на международных финансовых рынках. На первый взгляд для этого не было никаких причин. Однако после скоротечного военного мятежа в РФ данные тенденции лишь усилились. Вероятно, западные инвесторы полагают, что произошедшее ускорит завершение конфликта в пользу Украины. Morgan Stanley держал в своем портфеле с начала года ВВП-варранты и уже успел неплохо на них заработать. Кроме того, положительную динамику демонстрируют и корпоративные облигации украинских компаний. Об этом сообщает Андрей Гойлов, аналитик RoboForex .





Курс ВВП-варрантов Украины (%). Источник: teletrader.com

В начале марта 2022 года курс ВВП-варрантов Украины обновил исторический минимум, достигнув отметки в 15,00% от номинала. На данный момент он равен 38,37%. Исходя из текущей динамики котировок, стоимость этих бумаг может вырасти до 45,00%, обновив максимум мая прошлого года. Morgan Stanley уже заработал на ВВП-варрантах более 47,00% за 3 месяца. По мнению аналитиков банка, несмотря на последствия произошедшего в РФ, экономические перспективы Украины стали выглядеть менее «мрачными». В нынешних обстоятельствах стабилизирующим фактором является поддержка со стороны ЕС, США, МВФ и Всемирного банка. В рамках этой помощи наша страна недавно получила 2,39 млрд долларов США.



Курс еврооблигаций Украины со сроком погашения в 2024 году по состоянию на 30.06.2023 (%). Источник: worldgovernmentbonds.com

Вместе с ВВП-варрантами растет стоимость и украинских евробондов. Еврооблигации Украины со сроком погашения в 2024 году с 26 июня подорожали с 27,72% от номинала до 34,26%. Относительный рост составил 23,59%. Тем не менее практически все выпуски украинских евробондов имеют «мусорную» доходность выше 200% годовых. Вероятно, предстоит еще не одна реструктуризация гособлигаций и бондов госкорпораций, прежде чем будут найдены приемлемые условия для их погашения.

На наличном валютном рынке гривна к доллару США закрепилась под уровнем 37,30, а евро достиг отметки 40,80. Вероятно, до конца текущего года НБУ сможет поддерживать стабильность на валютном рынке. Какие либо существенные изменения возможны ближе к осени нынешнего года.