Объем неработающих кредитов сократился за месяц на 7 миллиардов — НБУ

Объем неработающих кредитов (NPL) в банковском секторе в мае сократился на 7,1 млрд грн, их доля в кредитном портфеле банков снизилась до 39,1% по сравнению с 39,3% на конец апреля. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

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В то же время, общий объем кредитного портфеля банков в мае уменьшился на 13,2 млрд грн.

Напомним

Объем NPL в банковском секторе в первом квартале 2023 г. вырос на 2 млрд грн — до 434 млрд грн. Доля неработающих кредитов на 1 апреля составила 38,8% по сравнению с 38,1% на 1 января.

В 2022 году доля NPL в Украине выросла с 30% до 38%. Объем неработающих кредитов вырос на 87 млрд. грн. до 432 млрд. грн.

До полномасштабного вторжения РФ в Украину доля неработающих кредитов в украинских банках сокращалась с 2018 года (с 55% по 27% по состоянию на 1 марта 2022 года), а кредитный портфель — рос.