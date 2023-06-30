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30 июня 2023, 14:14 Читати українською

МВФ улучшил прогноз для Украины по инфляции, безработице, госдолгу и международным резервам

Инфляция в Украине в 2023 году снизится до 15,5%, а реальные доходы увеличатся на 1%. Такой обновленный прогноз обнародовал Международный валютный фонд (МВФ) по итогам первого пересмотра программы расширенного финансирования EFF, сообщает Интерфакс-Украина.

Инфляция в Украине в 2023 году снизится до 15,5%, а реальные доходы увеличатся на 1%.
Фото: kurs.com.ua

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Инфляция

Фонд также улучшил ожидание инфляции на 2024 год до 10%, хотя прогноз роста реальных доходов остался практически неизменным — 2,5%.

В первоначальном прогнозе в конце марта этого года МВФ прогнозировал инфляцию по итогам этого года 20% после 26,6% в прошлом году и снижение реальных доходов еще на 2% после падения на 21,1% в прошлом году.

ВВП

В обновленном отчете подтвержден прогноз динамики ВВП Украины в этом году от минус 1% до плюс 3%, обновленный еще в конце мая. По словам представителей Фонда, причиной тому стали значительно лучше, чем ожидалось, результаты первого квартала и повышение оценки вклада частного потребления с 1,2% до 2,7% и публичного с -0,2% до 0,7%, а также инвестиций с 0,3% до 2,6% при сохранении отрицательного вклада чистого экспорта 4,1%.

В то же время представители Фонда указали, что для второго полугодия этого года прогноз динамики реального ВВП остался примерно таким же, как и данные в таблице на следующие три года.

В то же время МВФ улучшил ожидание роста номинального ВВП в этом году с 6,05 трлн грн до 6,5 трлн грн, в следующем — с 7,37 млрд грн до 7,71 млрд грн, в том числе благодаря повышению оценки номинального ВВП за прошлый год с 4,9 трлн грн до 5,19 трлн грн.

Безработица

В обновленном макропрогнозе также снижен прогноз безработицы на этот год с 20,9% до 19,4%, а в следующем — с 11,9% до 10,6%.

По новым оценкам Фонда рост частных сбережений в этом году составит 25,6%, инвестиций — 12,2%, тогда как раньше он ожидал их на уровне соответственно 31,8% и 15,8%.

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Госфинансы

Относительно госфинансов МВФ улучшил прогноз дефицита до 19,1% ВВП с 20,4% ВВП, а не учитывая гранты — с 28,2% ВВП до 25,8% ВВП.

Оценка чистого внешнего финансирования снижена с 19,8% ВВП до 17,1% ВВП, однако частично компенсирована повышением прогноза чистого внутреннего финансирования с 0,6% ВВП до 2% ВВП за счет банков.

Госдолг

В результате МВФ значительно улучшил прогноз роста госдолга в этом году — с 98,3% ВВП до 88,1% ВВП, в частности, за счет пересмотра его оценки на конец прошлого года с 81,7% ВВП до 78,5% ВВП.

Согласно обновленному макропрогнозу, госдолг продолжит расти еще два года и достигнет пика в 100,7% ВВП в 2025 году, тогда как первоначальный прогноз предполагал его пик в 105% ВВП уже в следующем году.

Дефицит текущего счета и международные резервы

МВФ также ухудшил прогноз дефицита текущего счета платежного баланса с 4,4% ВВП до 5,7% ВВП, однако оценка международных резервов на конец этого года стала даже лучше — $30,5 млрд против $29,6 млрд в мартовском документе.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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