Некоторым украинцам с 1 июля поднимут пенсии: кого это касается

В Украине с 1 июля намечена индексация пенсионных выплат на 19,7%. Это касается госслужащих, работников органов местного самоуправления, народных депутатов и научных работников, сообщает ЭП.

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Под индексацию подлежат выплаты, назначенные по 31 декабря 2022 года. Размер доплат будет индивидуальным и будет зависеть от суммы выплат, получаемых каждый пенсионером.

Председатель правления Пенсионного фонда Украины Евгений Капинус ранее объяснял, что при каждой индексации пенсий обязательно сверяется размер пенсий бывших госслужащих с размером пенсии, если бы им назначали выплаты по Закону «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», а не по Закону «О государственной службе».

«Если размер пенсии, назначенной по общему закону, превысит размер пенсии госслужащего, тогда человека автоматически без дополнительных посещений органов Фонда переводят на общую пенсию», — отметил Капинус.

По его словам, многие бывшие госслужащие уже получают пенсию по Закону Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

Напомним

В 2023 году провели уже несколько перерасчетов пенсий. В частности, во время мартовской индексации пенсионные выплаты перечислили 10,5 млн украинских пенсионеров.

Также в июне доплаты к пенсиям получили работающие пенсионеры, для которых произведен автоматический перерасчет с 1 апреля 2023 года.