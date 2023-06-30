Ukrainian Credit Conference: Приглашаем вас на главное финансовое событие года

Стабильная работа финансовой системы — это лучшее «успокоительное» для украинцев. Пришло время для финансового контратака, для восстановления страны и оживления экономической активности. Мы рады пригласить вас на Украинскую кредитную конференцию (UCC) — особое событие, объединяющее ключевых представителей финансового сообщества Украины.

🗓 Дата: 19 июля 2023 г.

📍 Место: UNIT.CITY

Эта конференция будет посвящена обсуждению наиболее актуальных вопросов, проблем и тенденций на кредитных рынках. Мы ставим перед собой задачу построить продуктивный диалог между регулятором и участниками рынка, найти баланс между потребностями заемщиков и кредитоспособностью, а также выяснить, как сохранить устойчивость финансовой системы.

На Ukrainian Credit Conference будут обсуждаться следующие ключевые темы:

🔸 Как финансовая система преодолевает вызовы войны?

🔸 Рентабельно ли кредитование в Украине? Есть ли у банков ресурсы для кредитования бизнеса?

🔸 Кредитование реальной экономики — прерогатива государственных банков?

🔸 Государственные программы поддержки для бизнеса и населения

🔸 Новые правила игры на рынке NPL — угрозы или возможности для кредиторов

🔸 Как подготовиться к проверкам НБУ, привести отчетность в соответствие, на что следует в первую очередь обратить внимание?

🔸 Наследие войны: что делать с неплатежеспособными кредитами, не разрушится ли карточный дом неплатежей?

🔸 Моделирование и управление кредитными рисками в условиях финансовой уязвимости населения.

🔸 Как построить адаптивный скоринг в условиях полной неопределенности?

🔸 Количество или качество: имеет ли смысл сейчас гнаться за количеством выданных кредитов?

🔸 Сколько сегодня стоит привлечение ответственного и платежеспособного клиента?

🔸 Потребительские настроения населения: кто и на какие базовые потребности берет кредиты?

🔸 Перестройка продуктов, оптимизация бизнес-процессов в соответствии с новыми вызовами и ограничениями, куда и как быстро следует бежать.

🔸 Какие законодательные или регуляторные инициативы окажут положительное влияние на реструктуризацию рынка кредитных услуг.

🔸 Будущее финансового сектора в послевоенной Украине: как преобразовать травму войны в рост.

Эта конференция предоставит вам уникальную возможность пообщаться с ведущими экспертами и представителями финансовой отрасли, поделиться опытом и найти решения для вызовов, стоящих перед современной финансовой системой. Будьте в курсе последних тенденций, обогатите свои знания и расширьте свою профессиональную сеть контактов. Приглашаем всех заинтересованных принять участие в Ukrainian Credit Conference!

Подробности и регистрация доступны на нашем веб-сайте.