Стабильная работа финансовой системы — это лучшее «успокоительное» для украинцев. Пришло время для финансового контратака, для восстановления страны и оживления экономической активности. Мы рады пригласить вас на Украинскую кредитную конференцию (UCC) — особое событие, объединяющее ключевых представителей финансового сообщества Украины.
Ukrainian Credit Conference: Приглашаем вас на главное финансовое событие года
🗓 Дата: 19 июля 2023 г.
📍 Место: UNIT.CITY
Эта конференция будет посвящена обсуждению наиболее актуальных вопросов, проблем и тенденций на кредитных рынках. Мы ставим перед собой задачу построить продуктивный диалог между регулятором и участниками рынка, найти баланс между потребностями заемщиков и кредитоспособностью, а также выяснить, как сохранить устойчивость финансовой системы.
На Ukrainian Credit Conference будут обсуждаться следующие ключевые темы:
🔸 Как финансовая система преодолевает вызовы войны?
🔸 Рентабельно ли кредитование в Украине? Есть ли у банков ресурсы для кредитования бизнеса?
🔸 Кредитование реальной экономики — прерогатива государственных банков?
🔸 Государственные программы поддержки для бизнеса и населения
🔸 Новые правила игры на рынке NPL — угрозы или возможности для кредиторов
🔸 Как подготовиться к проверкам НБУ, привести отчетность в соответствие, на что следует в первую очередь обратить внимание?
🔸 Наследие войны: что делать с неплатежеспособными кредитами, не разрушится ли карточный дом неплатежей?
🔸 Моделирование и управление кредитными рисками в условиях финансовой уязвимости населения.
🔸 Как построить адаптивный скоринг в условиях полной неопределенности?
🔸 Количество или качество: имеет ли смысл сейчас гнаться за количеством выданных кредитов?
🔸 Сколько сегодня стоит привлечение ответственного и платежеспособного клиента?
🔸 Потребительские настроения населения: кто и на какие базовые потребности берет кредиты?
🔸 Перестройка продуктов, оптимизация бизнес-процессов в соответствии с новыми вызовами и ограничениями, куда и как быстро следует бежать.
🔸 Какие законодательные или регуляторные инициативы окажут положительное влияние на реструктуризацию рынка кредитных услуг.
🔸 Будущее финансового сектора в послевоенной Украине: как преобразовать травму войны в рост.
Эта конференция предоставит вам уникальную возможность пообщаться с ведущими экспертами и представителями финансовой отрасли, поделиться опытом и найти решения для вызовов, стоящих перед современной финансовой системой. Будьте в курсе последних тенденций, обогатите свои знания и расширьте свою профессиональную сеть контактов. Приглашаем всех заинтересованных принять участие в Ukrainian Credit Conference!
Подробности и регистрация доступны на нашем веб-сайте.
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