Китайская экономика теряет импульс роста, Virgin Galactic совершила первый коммерческий полет: что нужно знать утром

Американские индексы выросли в четверг

S&P 500 прибавил 0,5%, индекс Dow Jones — 0,8%, а высокотехнологичный Nasdaq практически не изменился.

Рост акций крупных банков США после успешного прохождения ежегодного стресс-теста ФРС оказал поддержку американскому рынку акций.

Кроме этого, пересмотр данных по росту ВВП США в первом квартале этого года в сторону повышения (2% против предыдущего значения в 1,3%), а также сокращение числа обращений за пособием по безработице ослабили опасения инвесторов относительно возможного начала рецессии в стране.

Первое полугодие приближается к концу и на текущий момент с начала года индекс S&P 500 вырос на 14,5%, приближаясь к своему лучшему первому полугодию с 2018 года. Nasdaq увеличился почти на 30%, — лучший результат первого полугодия с 1983 года. Индекс Dow Jones при этом вырос всего на 2,9% с начала января.

Рынки Азии торгуются разнонаправленно

Широкий индекс акций Азии (за исключением Японии) MSCI AC Asia ex Japan Index вырос сегодня на 0,1%, южнокорейский Kospi прибавил 0,5%, китайский Shanghai Composite увеличился на 0,8%, японский Nikkei снизился на 0,7%, а гонконгский Hang Seng и сингапурский STI практически не изменились.

Инвесторы в Азии обеспокоены тем, что ряд сильных экономических данных из США, вероятно, позволит ФРС поддерживать высокие процентные ставки более длительное время.

Между тем, Китай продолжает демонстрировать признаки медленного восстановления экономики.

Производственная активность в Китае сокращается третий месяц подряд

По данным Национальным бюро статистики Китая, индекс менеджеров по закупкам в обрабатывающей промышленности (PMI) в июне составил 49,0 по сравнению с 48,8 в мае и 49,2 в апреле (значение ниже 50 говорит о снижении деловой активности).

Эти данные указывают на неравномерное восстановление второй по величине экономики мира, поскольку импульс экономического роста Китая сходит на нет, считают эксперты.

Тем не менее, поставленная правительством цель роста ВВП на уровне 5% в этом году, вероятно, будет достигнута, учитывая эффект низкой базы прошлого года, отмечает CNBC News.

Тем временем аналитики крупнейших в мире банков — от Goldman Sachs и Bank of America до UBS и Nomura — снижают свои прогнозы относительно роста китайской экономики в этом году.

Virgin Galactic успешно завершила свой первый коммерческий полет в космос. Тем не менее акции компании упали

Экипаж первого коммерческого полета Virgin Galactic успешно совершил полет и посадку, а также провел серию суборбитальных научных экспериментов, говорится в сообщении компании.

Теперь Virgin Galactic, которая конкурирует со SpaceX Илона Маска и Blue Origin Джеффа Безоса, нацелилась на то, чтобы к концу 2023 года начать регулярные коммерческие полеты в космос.

Тем не менее после успешного полета, стоимость акций Virgin Galactic снизилась более чем на 10%. Эксперты отмечают, что в настоящее время флот Virgin Galactic состоит только из одного космического корабля, который способен совершать только один полет в месяц. И такой частоты полетов недостаточно, чтобы позволить компании выйти на положительный свободный денежный поток.

Ожидается, что флот Virgin Galactic пополнится новыми кораблями следующего поколения «Дельта» не раньше 2027 года. Только тогда компания сможет выполнять большое количество космических полетов в год.