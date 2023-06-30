Совет исполнительных директоров Всемирного банка одобрил выделение Украине ссуды в размере $1,5 млрд в поддержку политики развития и восстановления. Об этом сообщает пресс-служба банка.
Всемирный банк одобрил кредит для Украины на $1,5 миллиарда
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Данный кредит предоставляется под гарантии правительства Японии.
Куда направят средства
Средства будут способствовать укреплению системы социальной защиты в Украине, в частности, оказанию поддержки беднейшим и наиболее уязвимым слоям населения.
Заем также будет направлен на поддержку реформ, направленных на повышение подотчетности и прозрачности использования государственных средств.
Например, в рамках займа будут финансироваться реформы, направленные на создание реестра поврежденного или разрушенного имущества, что позволит осуществлять компенсационные выплаты и управлять процессом восстановления жилья в Украине.
Она также поможет укрепить систему государственных закупок и усовершенствовать систему налоговой отчетности, чтобы ограничить уклонение от уплаты налогов и уход от налогообложения.
К тому же ссуда усилит способность рынков функционировать в военное время и, в конечном счете, будет способствовать экономическому восстановлению за счет реформ, направленных на земельный, энергетический и финансовый рынки.
Отмечается, что на сегодняшний день Группа Всемирного банка мобилизовала более $37,5 млрд экстренного финансирования в поддержку Украины.
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