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30 июня 2023, 9:26 Читати українською

Совет директоров МВФ утвердил первый пересмотр программы EFF и выделение транша на $886 миллионов

Совет исполнительных директоров МВФ утвердил первый пересмотр программы «Механизм расширенного финансирования» (Extended Fund Facility, EFF) и выделение Украине второго транша в размере 663,9 млн специальных прав заимствований (СПЗ), что составляет около $886 млн. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Совет исполнительных директоров МВФ утвердил первый пересмотр программы «Механизм расширенного финансирования» (Extended Fund Facility, EFF) и выделение Украине второго транша в размере 663,9 млн специальных прав заимствований (СПЗ), что составляет около $886 млн.
Фото: bank.gov.ua

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На что будут направлены средства

По данным регулятора, средства будут направлены на поддержку Государственного бюджета Украины. Кроме того, они поддержат международные резервы, что будет усиливать возможность Национального банка обеспечивать устойчивость валютного рынка.

«Украина выполнила все структурные маяки за период до конца июня. Кроме того, были выполнены все количественные критерии эффективности по программе: как постоянные, так и с определенным сроком к концу апреля 2023 года», — говорится в сообщении.

Руководство МВФ также отметило настроенность украинской власти четко соблюдать условия программы EFF, подчеркнув, что последовательная ответственность и поддержка темпа реформ в сложный период впереди важны для сохранения макроэкономической и финансовой стабильности.

По словам главы Налогового комитета Даниила Гетманцева, МВФ подчеркнул, что страна остается преданной выполнению программы, дальнейший прогресс на этом пути предполагает:

  • сохранение базы налоговых поступлений (в т.ч. воздержание от ее размывания);
  • обеспечение макрофинансовой устойчивости (сокращение инфляции, стабильного обменного курса, здорового банковского сектора);
  • усиление структурных реформ прежде всего в сфере государственного управления и борьбы с коррупцией.

Напомним

31 марта 2023 года Совет исполнительных директоров МВФ утвердил четырехлетнюю программу «Механизм расширенного финансирования» для Украины объемом 11,6 млрд СПЗ (эквивалент около $15,6 млрд). Это решение Совета исполнительных директоров МВФ также предусматривало немедленное выделение первого транша Украине в размере 2 млрд СДР ($2,7 млрд).

Эта программа является частью общего пакета поддержки Украины международными партнерами на сумму $115 млрд.

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Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
+15
TAN72
TAN72
30 июня 2023, 10:07
#
Кроме поднятия цен и тарифов эффективности не видно.
+
+15
youknow
youknow
30 июня 2023, 10:44
#
Перегляд в якій бік? це меньше чи більше ніж планували?
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