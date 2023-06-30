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30 июня 2023, 11:00 Читати українською

ПУМБ сохраняет тарифы на эквайринг

Поддерживая клиентов и экономику страны, ПУМБ сохраняет действующую эквайринговую комиссию на прием безналичных платежей с использованием pos-терминалов. Это означает, что несмотря на повышение международными платежными системами ставки интерчейндж, для клиентов ПУМБ будет продолжать действовать базовый тариф за прием платежей на уровне 1,3%.

«Сохранение существующей комиссии за эквайринг pos-терминалов — наша поддержка украинского бизнеса, клиентов и партнеров. К тому же не стоит забывать, что безналичные платежи были и остаются тем инструментом, который помог сохранить стабильность банковской системы Украины в первые дни войны и повышение ставки может негативно повлиять на дальнейшее развитие cashless в Украине», — прокомментировал Сергей Магдыч, заместитель председателя правления ПУМБ.

Напоминаем, что в начале полномасштабного вторжения ПУМБ на несколько месяцев отменил эквайринговую комиссию — это была существенная поддержка для МСБ-клиентов банка. Также, несмотря на войну, банк профинансировал бизнес на сумму более 19 млрд грн, создал новый тарифный пакет для вынужденно перемещенного бизнеса — «Все будет Украина», запустил сервис «Smart оплата», дающий возможность проведения оплаты с помощью QR-кода (оплата возможна даже при отключении электроэнергии), поддержал клиентов в Херсонской области и запустил новые продукты и сервисы, ежедневно помогающие МСБ-клиентам банка.

Источник: Минфин
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