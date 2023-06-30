Валютный прогноз: ФРС США может до конца года поднять учетную ставку еще дважды

Глава ФРС США Джером Пауэлл (Jerome Powell) анонсировал еще одно повышение учетной ставки в этому году. Таким образом, регулятор стремится «охладить» рынок труда. Руководство ФРС не исключает рецессии, однако не считает данный сценарий базовым. Все это делается для снижения инфляции к целевому уровню в 2%. В итоге среди развитых стран у США будет самая высокая учетная ставка и доходность госбондов. Об этом сообщает аналитик RoboForex Андрей Гойлов.



График валютной пары EURUSD, D1.

В паре EURUSD была сформирована поддержка на 1,0844, а сопротивление — на уровне 1,0993. Последнее время в данном активе наблюдаются регулярные попытки изменить тренд. При этом для дальнейшего роста USD котировки должны опуститься ниже отметки 1,0952.



График валютной пары USDCHF, D1.

В валютной паре USDCHF уровень сопротивления теперь сместился на 0,9108, а поддержка образовалась на отметке 0,8906. В случае продвижения цены выше 0,8990 доллар укрепится к уровню 0,9275. В противном случае он может ослабнуть до 0,8831.

График валютной пары AUDUSD, D1.

В валютной паре AUDUSD поддержка на отметке 0,6641 была пробита, а сопротивление переместилось на 0,6722. На момент написания комментария наблюдалась попытка сформировать поддержку на уровне 0,6597. USD имеет потенциал для дальнейшего укрепления к отметке 0,6465.

График валютной пары USDJPY, D1.

В валютной паре USDJPY обозначился уровень поддержки — 142,96. На данный момент USD стремится достичь рекордных отметок с начала текущего года. Однако есть сигналы о возможности краткосрочного укрепления JPY, если котировки опустятся ниже 143,89.



График валютной пары GBPUSD, D1.

В валютной паре GBPUSD была сформирована поддержка на уровне 1,2487, а сопротивление образовано на 1,2849. При закреплении выше отметки 1,2590 фунт может усилиться к 1,2910.



График валютной пары NZDUSD, D1.

В валютной паре NZDUSD был образован уровень сопротивления — 0,6178. Поддержка еще не сформирована. В текущей ситуации доллар США может укрепиться до 0,6031.



График валютной пары USDCAD, D1.

В валютной паре USDCAD проявился уровень сопротивления — 1,3271, а поддержка сформирована на 1,3139. Если котировки закрепятся выше отметки 1,3178, CAD продолжит девальвацию.