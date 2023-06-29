Взломы в 2022 году привели к потере $11,5 миллиарда в криптовалюте

$11,5 млрд в различных криптовалютах было потеряно их владельцами в 2022 году в результате взломов и использования мошеннических схем.

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Компания в сфере интеллектуальных решений для блокчейна TRM Labs провела исследование и выяснила, что обвал цен на криптовалюты с 2021 года не оказал значимого влияния на объем связанных с ними преступлений, выраженный в долларах США.

В 2022 году, по данным TRM Labs, по меньшей мере $7,8 млрд было вложено в финансовые пирамиды и $3,7 млрд было украдено в результате взломов.

Еще $1,5 млрд в цифровых активах было потрачено в даркнете, на специализирующихся на продаже запрещенных препаратов площадках, отметили аналитики.

Около $2 млрд из украденных хакерами средств было похищено в результате атак на межсетевые мосты, которые позволяют переводить криптовалюты из одного блокчейна в другой, говорится в отчете. Аналитики отметили, что преступники также все чаще прибегают к таким схемам, чтобы было сложнее отследить перемещение активов.

«Эра многосетевых систем оказала огромное влияние на распределение незаконного объема криптовалют в целом, и доля биткоина (в этом распределении) упала с 97% в 2016 году до 19% в 2022 году», — говорится в отчете.

Только за май 2023 года хакеры и мошеннические криптопроекты украли $71 млн в криптовалюте.

В начале июня произошел самый крупный взлом в этом году — взломщик похитил более $100 млн у пользователей криптокошелька Atomic Wallet.