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29 июня 2023, 18:15 Читати українською

Еще один российский миллиардер из списка Forbes вышел из гражданства рф

Бывший владелец энергоактивов в России и миллиардер Игорь Макаров стал шестым российским бизнесменом из действующих и бывших участников списка Forbes, отказавшегося от паспорта российской федерации после полномасштабного вторжения России в Украину. Об этом пишет Экономическая правда.

Бывший владелец энергоактивов в России и миллиардер Игорь Макаров стал шестым российским бизнесменом из действующих и бывших участников списка Forbes, отказавшегося от паспорта российской федерации после полномасштабного вторжения России в Украину.

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Информация об этом появилась в его профиле на сайте американского Forbes.

В сообщении указывается, что Макаров отказался от паспорта россии 2023 года, и у него теперь только одно гражданство — Кипра.

В рейтинге самых богатых людей мира по версии а мериканского Forbes Макаров теперь указан как кипрский миллиардер. В частности, он занимает пятое место среди самых богатых киприотов.

О Макарове известно, что в 2013 году он продал свои газовые активы «Роснефти».

В настоящее время он является основателем и главой энергетической компании «Арети» (перевернуто название «Итера»).

В 2020 году кипрская газета Politis опубликовала список из 34 человек, которые приобрели гражданство Кипра в 2008—2012 годах в обмен на инвестиции и одновременно «входили в зону высокого риска». Об этом писали украинские СМИ. Но ссылка на публикацию пока недоступна.

Утверждалось, что в список попали Игорь Коломойский и члены его семьи, Геннадий Боголюбов, Константин Григоришин, Виталий Гайдук с супругой Еленой, Михаил Киперман с супругой.

Макаров присутствовал в списке среди двух десятков российских бизнесменов и олигархов.

После начала российского вторжения в Украину против Макарова ввели Великобритания, Канада, Австралия и Новая Зеландия.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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youknow
youknow
29 июня 2023, 18:33
#
Ой, а що трапилось?
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