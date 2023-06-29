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29 июня 2023, 17:44 Читати українською

Санкции затронули более 900 компаний в Украине — исследование

За период полномасштабного вторжения России в Украину санкции затронули более 900 компаний в Украине. Об этом сообщает YouControl по результатам анализа списков санкций 7 стран за 16 месяцев войны.

За период полномасштабного вторжения России в Украину санкции затронули более 900 компаний в Украине.

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Санкции

Всего в систему YouControl было добавлено 1895 записей о санкциях в отношении 919 компаний в Украине. При этом под прямые ограничения попали всего 29 украинских предприятий. Такая разница объясняется тем, что аналитики проверили не только попавшие в списки компании, но и связи бизнеса с подсанкционными юридическими и физическими лицами.

Где зарегистрированы компании

Почти 26% компаний из общего количества зарегистрировано в Киеве, 18,5% — в Крыму, более 17% — в Донецкой области, а 11% — в Луганской областях.

В разрезе сфер деятельности бизнес, имеющий записи о санкционных ограничениях, работает по следующим направлениям:

  • предоставление других видов услуг (деятельность общественных и политических организаций, профсоюзов) — 145;
  • оптовая и розничная торговля — 139;
  • недвижимость — 8,8%;
  • строительство — 5,7%;
  • перерабатывающая промышленность — 8%.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
0
zig4free
zig4free
29 июня 2023, 18:31
#
Скатертью дорога
+
0
youknow
youknow
29 июня 2023, 18:31
#
Бенефіциари ціх компаній з рашкостану?
+
0
zig4free
zig4free
29 июня 2023, 18:42
#
К стати каловая инфа не интересна, важна валовая. Особо интересна добывающая.
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