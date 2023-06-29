За период полномасштабного вторжения России в Украину санкции затронули более 900 компаний в Украине. Об этом сообщает YouControl по результатам анализа списков санкций 7 стран за 16 месяцев войны.
Санкции затронули более 900 компаний в Украине — исследование
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Санкции
Всего в систему YouControl было добавлено 1895 записей о санкциях в отношении 919 компаний в Украине. При этом под прямые ограничения попали всего 29 украинских предприятий. Такая разница объясняется тем, что аналитики проверили не только попавшие в списки компании, но и связи бизнеса с подсанкционными юридическими и физическими лицами.
Где зарегистрированы компании
Почти 26% компаний из общего количества зарегистрировано в Киеве, 18,5% — в Крыму, более 17% — в Донецкой области, а 11% — в Луганской областях.
В разрезе сфер деятельности бизнес, имеющий записи о санкционных ограничениях, работает по следующим направлениям:
- предоставление других видов услуг (деятельность общественных и политических организаций, профсоюзов) — 145;
- оптовая и розничная торговля — 139;
- недвижимость — 8,8%;
- строительство — 5,7%;
- перерабатывающая промышленность — 8%.
Источник: Минфин
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