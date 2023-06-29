McDonald's открыл новый ресторан в пригороде Киева

Компания McDonald's открыла ресторан в селе Крюковщина (Киевская область). Он стал 91 рестораном в сети, говорится в сообщении пресс-службы компании.

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Подробности

Строительство ресторана в Крюковщине началось еще в 2021 году, но из-за вторжения в РФ проект отложили. С возобновлением работы сети строительство возобновилось.

Ресторан рассчитан на 135 мест для посетителей в зале и 106 на террасе. Внутри доступны десять терминалов самообслуживания.

Ресторан будет сначала работать на выдачу блюд в заведении, позже будет доступна услуга McDelivery.