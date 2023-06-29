30 июня 2023 г. компания Новая почта откроет первое отделение в Берлине. Об этом сообщает пресс-служба Nova Post Deutschland.
Новая почта анонсировала открытие отделения в Германии
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Первое отделение в Германии
Германия станет пятой страной Евросоюза, где работает Новая почта после Румынии, Польши, Литвы и Чехии. Также компания работает на рынке Молдовы.
В Германии отделение Новой почты будет принимать посылки из Украины весом до 30 кг, а также грузы.
Как пишет «Лига», нельзя отправлять в Германию опасные товары (оружие, легковоспламеняющиеся жидкости, вещества в баллонах под давлением, газы, дезодоранты), предметы искусства (картины, марки, антикварные книги, иконы), пищевые продукты животного происхождения и продукты, скоропортящиеся ювелирные изделия и драгоценные металлы.
Также запрещена отправка коммерческих партий товаров — посылки, содержащие более трех видов одинаковых товаров, например, 3 телефона, 4 одинаковых пары обуви.
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