Новая почта анонсировала открытие отделения в Германии

Как пишет «Лига», нельзя отправлять в Германию опасные товары (оружие, легковоспламеняющиеся жидкости, вещества в баллонах под давлением, газы, дезодоранты), предметы искусства (картины, марки, антикварные книги, иконы), пищевые продукты животного происхождения и продукты, скоропортящиеся ювелирные изделия и драгоценные металлы.

Также запрещена отправка коммерческих партий товаров — посылки, содержащие более трех видов одинаковых товаров, например, 3 телефона, 4 одинаковых пары обуви.

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