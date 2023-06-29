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29 июня 2023, 15:04 Читати українською

Коломойский и Боголюбов не смогли оспорить национализацию Приватбанка. Суд поставил точку

Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного Суда поставил точку в попытках бывших собственников Приватбанка обжаловать применение «антиколомойского закона» и национализацию банка. Об этом сообщила пресс-служба Приватбанка.

Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного Суда поставил точку в попытках бывших собственников Приватбанка обжаловать применение «антиколомойского закона» и национализацию банка.
Фото: biz.censor.net

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Постановление суда

Суд удовлетворил кассационные жалобы Приватбанка, Кабмина и Минфина и отменил постановление суда апелляционной инстанции по делу по иску компании Birgminton Investing Inc, связанной с бывшими владельцами банка, и оставил в силе определение суда первой инстанции, которым производство по делу было закрыто.

Компания пыталась обжаловать договор купли-продажи акций, заключенный в процессе национализации Приватбанка, по которому истец приобрел акции банка в процедуре бейл-ин и в дальнейшем продал свои акции государству за 1 гривну.

Как отмечается в сообщении, по делу ключевым был вопрос применения Закона № 590-IX «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об усовершенствовании механизмов регулирования банковской деятельности». За ним все подобные судебные разбирательства по делам по искам бывших акционеров банка подлежат закрытию, отметили в банке.

«Такое решение Верховного Суда является очередным шагом к окончательному решению всех споров по поводу невозможности возвращения национализированного в 2016 году Приватбанка его бывшим собственникам», — говорится в сообщении.

Напомним

Принятие антиколомойского закона в мае 2020 года было ключевым требованием международных программ помощи Украине со стороны МВФ.

В деле по иску BIRGMINTON INVESTING INC Хозяйственный суд Киева применил требования этого закона и определил, что национализация не может быть упразднена, а банк не может быть возвращен бывшим владельцам.

Однако Северный апелляционный хозяйственный суд удовлетворил апелляционную жалобу BIRGMINTON INVESTING INC и, проигнорировав требования Закона № 590, направил дело в суд первой инстанции для продолжения рассмотрения по существу.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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0
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
29 июня 2023, 15:09
#
Закон 590 был принят ПОСЛЕ . А закон обратной силы не имеет , но разве это имеет значение ?
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