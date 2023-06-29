В Украине цены на топливо пошли вверх. Какие ценники ставят АЗС

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Как изменились цены

В частности, на 2 грн/л горючее подорожало в сети Prime. Бензин А-95 на ее станциях теперь стоит 45 грн/л, ГП — 43,5 грн/л. На 2 грн/л также удорожали все виды горючего в сети Neftek.

На 1 грн/л бензины подросли на станциях KLO, сеть U.GO подняла цены на 0,57−1,43 грн/л.

В среду, 28 июня, оптовая стоимость бензина А-95 выросла на 1,75 грн/л, а дизельное топливо подорожало на 1 грн/л по сравнению с предыдущим днем. Рост цен в первую очередь вызван возвратом налогообложения горючего с 1 июля, действовавшего до полномасштабной войны.