Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом законопроект № 8287, предусматривающий введение с 1 января 2026 года электронной марки акцизного налога. Об этом написал в телеграм-канале первый заместитель председателя Налогового комитета Ярослав Железняк.
Рада приняла закон о введении е-акциза на алкоголь и сигареты
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«За» законопроект проголосовали 252 народных депутата.
Что это даст
По его словам, е-марка предоставит возможность:
- отслеживать движение алкоголя, табачных изделий, жидкостей для электронных сигарет от производителя/импортера к конечному потребителю;
- контролировать полноту и своевременность уплаты сумм акцизного налога за такие товары;
- каждый гражданин сможет идентифицировать продукцию и проверить законность происхождения товара.
Кроме того, создание электронной системы обращения подакцизных товаров обеспечит электронное взаимодействие между государственными органами и субъектами хозяйствования.
Это означает, что процесс заказа бумажных марок акцизного налога останется в прошлом. К тому же, система еще на этапе заказа рассчитает и выставит счет к уплате в части сумм акцизного налога за заказные марки.
Источник: Минфин
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