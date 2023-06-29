Рада приняла закон о введении е-акциза на алкоголь и сигареты

Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом законопроект № 8287, предусматривающий введение с 1 января 2026 года электронной марки акцизного налога. Об этом написал в телеграм-канале первый заместитель председателя Налогового комитета Ярослав Железняк.

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«За» законопроект проголосовали 252 народных депутата.

Что это даст

По его словам, е-марка предоставит возможность:

отслеживать движение алкоголя, табачных изделий, жидкостей для электронных сигарет от производителя/импортера к конечному потребителю;

контролировать полноту и своевременность уплаты сумм акцизного налога за такие товары;

каждый гражданин сможет идентифицировать продукцию и проверить законность происхождения товара.

Кроме того, создание электронной системы обращения подакцизных товаров обеспечит электронное взаимодействие между государственными органами и субъектами хозяйствования.

Это означает, что процесс заказа бумажных марок акцизного налога останется в прошлом. К тому же, система еще на этапе заказа рассчитает и выставит счет к уплате в части сумм акцизного налога за заказные марки.