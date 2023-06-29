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29 июня 2023, 13:17 Читати українською

Акции H&M поднялись на 10%

На сегодняшних торгах ценные бумаги ритейлера H&M достигли 16-месячного максимума после того, как компания сообщила о превышающей оценки прибыли. Летняя коллекция хорошо продается благодаря благоприятным погодным условиям в Европе.

Акции H&M выросли на 10%, достигнув максимального значения с февраля прошлого года. Аналитики LBLV считают, что сокращение расходов уже начало положительно влиять на деятельность ритейлера.

Компания H&M сделала акцент на продвижении более дорогого бренда Cos, ориентируясь на покупателей, менее уязвимых к росту стоимости жизни, поскольку гигант быстрой моды Shein захватывает долю рынка, предлагая более доступную одежду.

Хелена Хельмерссон, занимающая должность гендиректора H&M, рассказала, что ритейлер увеличил продажи на многих рынках, несмотря на сокращение возможностей потребителей и «неблагоприятную» погоду. При этом она добавила, что продажи летней коллекции хорошо стартовали, поскольку в северной Европе потеплело.

Продажи за июнь увеличились на 10%, сравнительно с аналогичным периодом прошлого года, что может указывать на положительную тенденцию в третьем квартале.

Запасы H&M составляли 16,7% от текущих 12-месячных продаж 31 мая по сравнению с 19,2% годом ранее.

Во втором квартальном периоде маржа операционной прибыли H&M составила 8,2%, сравнительно с прошлогодним показателем 9,2%. Компания ожидает подвести годовой показатель до 10%.

В LBLV напомнили, что в прошлом году ритейлер сообщил об увольнениях и других сокращениях расходов, которые помогут снизить расходы со второй половины текущего года.

Дмитрий Золотарев, финансовый аналитик LBLV

Источник: Минфин
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