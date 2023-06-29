В Киев вернулся словацкий сервис заказа такси Hopin

В Киеве после шестилетнего перерыва начало работу приложение для заказа такси Hopin. В 2017 году сервис был запущен в Чернигове, также он доступен в Праге, Братиславе, Кошице и других городах, пишет LIGA.net .

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Какие тарифы

В Киеве доступны три тарифа: Limo, Easy и Comfort. Стоимость поездки составляет от 70 грн, куда включено 2,5 км маршрута, каждый последующий километр стоит 11 грн.

Стоимость поездки в Hopin Taxi составляет от 70 грн, с уже включенными 2,5 км маршрута, каждый последующий километр стоит 11 грн.

Оплата может производиться наличными, картой, eWallet — кошелек в приложении. Также доступны промокоды и поездки для корпоративных бизнес-клиентов.

Комиссия компании составляет 12−13% (в Hopin говорят, что у конкурентов она больше и может достигать 25%), а водителей регистрируют через офис — проверяя документы и состояние автомобилей.

«Сейчас у нас Чернигов и Киев. В Киеве у нас пока около 150−170 авто, в Чернигове около 300», — говорится в комментарии компании.

Напомним

В Киеве сервис впервые заработал в июле 2016 года. В том же году в Украине одновременно начали работать Uber, Bolt и Яндекс.Такси. На фоне такой конкуренции и демпинга со стороны конкурентов Hopin спустя несколько месяцев прекратил работу в Киеве.

Также Hopin присутствовал на рынке Тернополя, но после начала войны пока не смог возобновить деятельность в этом городе.