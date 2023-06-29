Пауэлл пугает рынки, а нефть растет: что нужно знать утром

В среду фондовые индексы США торговались разнонаправленно

S&P 500 практически не изменился, высокотехнологичный Nasdaq вырос на 0,3%, а индекс Dow Jones снизился 0,2%.

Настроения на Уолл-стрит были сдержанными, поскольку председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл снова предупредил о дальнейшем повышении процентных ставок. Пауэлл заявил, что ФРС готова повысить процентные ставки на следующих двух заседаниях подряд, потому что инфляция в США все еще далека от целевого значения в 2%.

При этом глава ФРС отметил, что существует значительная вероятность начала рецессии в США. Это также повлияло на рыночные настроения на американском рынке в среду.

Рынки Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют смешанную динамику

Широкий индекс акций Азии (за исключением Японии) MSCI AC Asia ex Japan Index снизился сегодня на 0,5%, японский Nikkei вырос на 0,4%, сингапурский STI прибавил 0,1%, южнокорейский Kospi упал на 0,2%, а гонконгский Hang Seng и китайский Shanghai Composite снизились на 1,6% и 0,2% соответственно.

Инвесторы в Азии также сохраняют сдержанный настрой, поскольку центральные банки многих стран подтверждают свою решимость продолжать бороться с инфляцией и повышать уровень процентных ставок.

США планируют ввести ограничение на продажи чипов для ИИ в Китай

По данным The New York Times, США собираются ограничить продажи полупроводников для китайских компаний, поскольку в Белом доме опасаются, что развитие ИИ в Китае может представлять угрозу национальной безопасности страны.

Среди вероятных рисков США называют — использование ИИ для управления оружием, ведения кибервойны, а также внедрение систем распознавания лиц.

По мнению экспертов, возможное введение США ограничений на экспорт чипов для технологий ИИ также нанесут удар по американским производителям полупроводников, которые по-прежнему получают большую часть своих доходов в Китае.

На фоне новостей о возможном введении запрета на экспорт чипов из США по итогам вчерашних торгов снижались котировки акций многих американских производителей микросхем, среди которых: Qualcomm (-1,9%), NVIDIA (-1,8%), Intel (-1,5%) и AMD (-0,2%).

Нефть растет после новостей о сокращении запасов в США

По данным Управления энергетической информации США, запасы сырой нефти в стране на прошлой неделе сократились на 9,6 млн баррелей, что значительно превышает прогнозы аналитиков, а также средние показатели за последние пять лет.

На сокращение запасов в США нефтяные котировки отреагировали значительным ростом. По итогам вчерашних торгов фьючерсы на Brent выросли примерно на 2,4% до $74,03 за баррель, а контракты на WTI прибавили 2,7% до $69,56.

Между тем, аналитики из JPMorgan считают, что к 2030 году мировой спрос на нефть достигнет 106,9 млн баррелей в день, что на 7,1 млн баррелей больше по сравнению с 2022 годом. Дальнейший рост объемов потребления нефти будет связан с тем, что спрос на все нефтепродукты будет продолжать расти, а зеленая энергетика так и останется на втором плане в этом десятилетии.