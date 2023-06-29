Пауэлл пугает рынки, а нефть растет: что нужно знать утром

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

29 июня 2023, 11:39 Читати українською

Пауэлл пугает рынки, а нефть растет: что нужно знать утром

Главные новости зарубежных рынков к этому утру.

Главные новости зарубежных рынков к этому утру.

В среду фондовые индексы США торговались разнонаправленно

S&P 500 практически не изменился, высокотехнологичный Nasdaq вырос на 0,3%, а индекс Dow Jones снизился 0,2%.

Настроения на Уолл-стрит были сдержанными, поскольку председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл снова предупредил о дальнейшем повышении процентных ставок. Пауэлл заявил, что ФРС готова повысить процентные ставки на следующих двух заседаниях подряд, потому что инфляция в США все еще далека от целевого значения в 2%.

При этом глава ФРС отметил, что существует значительная вероятность начала рецессии в США. Это также повлияло на рыночные настроения на американском рынке в среду.

Рынки Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют смешанную динамику

Широкий индекс акций Азии (за исключением Японии) MSCI AC Asia ex Japan Index снизился сегодня на 0,5%, японский Nikkei вырос на 0,4%, сингапурский STI прибавил 0,1%, южнокорейский Kospi упал на 0,2%, а гонконгский Hang Seng и китайский Shanghai Composite снизились на 1,6% и 0,2% соответственно.

Инвесторы в Азии также сохраняют сдержанный настрой, поскольку центральные банки многих стран подтверждают свою решимость продолжать бороться с инфляцией и повышать уровень процентных ставок.

США планируют ввести ограничение на продажи чипов для ИИ в Китай

По данным The New York Times, США собираются ограничить продажи полупроводников для китайских компаний, поскольку в Белом доме опасаются, что развитие ИИ в Китае может представлять угрозу национальной безопасности страны.

Среди вероятных рисков США называют — использование ИИ для управления оружием, ведения кибервойны, а также внедрение систем распознавания лиц.

По мнению экспертов, возможное введение США ограничений на экспорт чипов для технологий ИИ также нанесут удар по американским производителям полупроводников, которые по-прежнему получают большую часть своих доходов в Китае.

На фоне новостей о возможном введении запрета на экспорт чипов из США по итогам вчерашних торгов снижались котировки акций многих американских производителей микросхем, среди которых: Qualcomm (-1,9%), NVIDIA (-1,8%), Intel (-1,5%) и AMD (-0,2%).

Нефть растет после новостей о сокращении запасов в США

По данным Управления энергетической информации США, запасы сырой нефти в стране на прошлой неделе сократились на 9,6 млн баррелей, что значительно превышает прогнозы аналитиков, а также средние показатели за последние пять лет.

На сокращение запасов в США нефтяные котировки отреагировали значительным ростом. По итогам вчерашних торгов фьючерсы на Brent выросли примерно на 2,4% до $74,03 за баррель, а контракты на WTI прибавили 2,7% до $69,56.

Между тем, аналитики из JPMorgan считают, что к 2030 году мировой спрос на нефть достигнет 106,9 млн баррелей в день, что на 7,1 млн баррелей больше по сравнению с 2022 годом. Дальнейший рост объемов потребления нефти будет связан с тем, что спрос на все нефтепродукты будет продолжать расти, а зеленая энергетика так и останется на втором плане в этом десятилетии.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
zzzachary
zzzachary
29 июня 2023, 12:02
#
Так він же республіканець, тому і буде далі затягувати і рецесію буде перед виборами намагатись зробити.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 12 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами