С 1 июля Укрпочта будет работать по новому графику

С 1 июля отделения Укрпочты будут работать по новым стандартным графикам работы. Об этом сообщает пресс-служба компании.

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График работы

Отмечается, что стандартизация режимов работы отделений под потребности потребителей была начата еще в 2019 году, но с началом полномасштабного вторжения в 2022 году компания была вынуждена уменьшать и менять время работы отделений.

«Сейчас Укрпочта предлагает своим клиентам понятные и предполагаемые графики работы своих отделений. С 1 июля в большинстве отделений почтовой связи изменятся графики работы. Теперь они будут работать максимально возможное время и будут открыты в выходные дни», — подчеркнули в компании.

Так, отделения почтовой связи, расположенные в торговых центрах и территориях рынков, будут открыты для клиентов согласно графику работы конкретного ТЦ или рынка.

Также Укрпочта постепенно пересматривает графики работ сельских стационарных отделений. Если раньше они работали 2−3 дня в неделю, теперь дверь отделений будет открыта для клиентов в течение 5 дней.

Итак, компания призывает клиентов проверять обновленный график работы отделений перед его посещением.