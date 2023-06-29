С 1 июля отделения Укрпочты будут работать по новым стандартным графикам работы. Об этом сообщает пресс-служба компании.
С 1 июля Укрпочта будет работать по новому графику
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График работы
Отмечается, что стандартизация режимов работы отделений под потребности потребителей была начата еще в 2019 году, но с началом полномасштабного вторжения в 2022 году компания была вынуждена уменьшать и менять время работы отделений.
«Сейчас Укрпочта предлагает своим клиентам понятные и предполагаемые графики работы своих отделений. С 1 июля в большинстве отделений почтовой связи изменятся графики работы. Теперь они будут работать максимально возможное время и будут открыты в выходные дни», — подчеркнули в компании.
Так, отделения почтовой связи, расположенные в торговых центрах и территориях рынков, будут открыты для клиентов согласно графику работы конкретного ТЦ или рынка.
Также Укрпочта постепенно пересматривает графики работ сельских стационарных отделений. Если раньше они работали 2−3 дня в неделю, теперь дверь отделений будет открыта для клиентов в течение 5 дней.
Итак, компания призывает клиентов проверять обновленный график работы отделений перед его посещением.
Это можно сделать на сайте, в приложении, в чат-боте или в контакт-центре по номеру 0800300545.
Комментарии - 1
В Польше давно так. А иногда в торговых центрах почтовые отделения и по выходным работают…