Компания MicroStrategy купила биткоины еще почти на $350 миллионов

Компания MicroStrategy Майкла Сэйлора приобрела еще 12 333 биткоина на общую сумму $347 млн. Cогласно поданной в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) декларации , криптовалюта покупалась в период с 29 апреля по 27 июня по средней цене около $28 136 за 1 BTC.

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В результате последней покупки общее количество биткоинов, находящихся в распоряжении компании, достигло 152 333 BTC, что составляет примерно $4,6 млрд по курсу на момент публикации.

Компания в общей сложности заплатила за эти биткоины около $4,52 млрд, при этом средняя цена покупки составила около $29 668 за 1 BTC, включая комиссии и прочие расходы.

Напомним

К концу первого квартала текущего года компания довела запасы криптовалюты до 140 тыс. BTC. Совокупно компания заплатила за них $4,17 млрд при средней цене покупки $29 803 за биткоин.В апреле MicroStrategy приобрела еще 1 045 биткоинов на общую сумму $23,9 млн.



В мае MicroStrategy отчиталась о высоких финансовых показателях за первый квартал этого года, чему, вероятно, способствовало ралли криптовалюты.

Отчетность показала чистый доход в размере $461,2 млн по сравнению с чистым убытком в размере $130,8 млн в том же квартале годом ранее и чистым убытком в размере $249,7 млн в четвертом квартале 2022 года.



MicroStrategy является крупнейшим корпоративным держателем биткоинов. В первую тройку публичных компаний по объемам резервов этой криптовалюты также входят майнинговая компания Marathon Digital и вторая по величине криптобиржа Coinbase.