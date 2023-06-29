Евро потерял 2 копейки. Курс НБУ

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28 июня НБУ установил официальный курс на уровне 40,02 гривны за евро .

К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро не изменилось в покупке и прибавило 1 копейку в продаже.

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