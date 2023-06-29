29 июня европейская валюта подешевела на 2 копейки. НБУ установил официальный курс на уровне 40,00 гривны за евро. По отношению к доллару национальная валюта остается на том же уровне. Об этом свидетельствуют данные НБУ .
Евро потерял 2 копейки. Курс НБУ
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Валютный рынок
28 июня НБУ установил официальный курс на уровне 40,02 гривны за евро .
К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро не изменилось в покупке и прибавило 1 копейку в продаже.
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