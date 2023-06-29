Эквайринг под 0%: как ConcordBank поощряет ФЛП работать «в белую»

Украинцы все больше хотят рассчитываться картами в магазинах, кафе, парикмахерских, на СТО, на рынках и часто раздражаются из-за предложений перечислить оплату на карту или рассчитаться наличными.

Банк Конкорд присоединился к кампании в поддержку бизнесов, которую проводит Visa, и предлагает подключить терминал в смартфоне по льготному акционному тарифу на эквайринг 0%. Решение работает на базе технологии Tap to Phone от Visa и позволяет принимать бесконтактные платежи картами.

Терминал в смартфоне для ФЛП

Терминал в смартфоне ConcordTap — топ-решение для торговли и маленьких бизнесов, предоставляющих услуги населению и принимающих оплаты картами.

Это платежное приложение, устанавливаемое на устройства Android с NFC.

Работает очень просто:

продавец вводит на смартфоне сумму покупки;

покупатель подносит карту, смартфон или часы с Apple Pay или Google Pay;

производится оплата.

Электронную квитанцию об уплате можно отправить покупателю в SMS, на email или дать сосканировать QR-код с экрана.

В мобильном терминале можно производить возврат оплат, отложить чек и обслуживать другого клиента.

Такое решение подходит маленьким ФЛП, имеющим магазинчики, МАФы, «островки» в торговых центрах или торгующим на рынках. А еще салонам красоты, ремонтным мастерским, курьерской доставке.

Торговцы полюбили мобильный эквайринг, потому что он позволяет экономить: не нужно платить абонплату за пользование, а это более 5 тыс. грн экономии в год. Если у ФЛП несколько точек, набегает приличная сумма.

Есть ограничения: терминал в смартфоне не работает на iOS и устройствах Honor и Huawei. А версия операционной системы Android должна быть не ниже 10-й версии.

Требование применять ПРРО

Сейчас ФОПы напряженно ожидают возврата штрафов и обязанности использовать ПРРО.

По закону, если ФЛП использует обычный РРО или программный, он обязан обеспечить прием платежей картами. Штрафы за расчеты без ПРРО велики:

100% стоимости проданных с нарушениями товаров и услуг за первое нарушение;

150% стоимости за повторные.

Штрафы грозятся вернуть в ближайшее время.

Между тем, банк Конкорд, чтобы помочь предпринимателям подготовиться, интегрировал терминал в смартфоне с топовыми ПРРО, среди них Е-ЧЕК, Cheсkbox, SM POS и их комплексное решение КассаЧек для торговых бизнесов.

Принимать платежи и выдавать фискальные чеки можно в самом лишь смартфоне, без дополнительных устройств.

Мобильный эквайринг под 0% и ПРРО в подарок

Чтобы поощрять бизнес активнее приобщаться к приему расчетов картами, банк Конкорд предложил акционный тариф на мобильный эквайринг.

Новые клиенты, которые подключат терминал в смартфоне до 20 июля, получат комиссию на эквайринг 0% на первые 50 тыс. грн оборота или в течение 3 месяцев после подключения, в зависимости от того, что наступило ранее.

А еще в случае подключения терминала в смартфоне от ConcordBank:

клиенты ПРРО Е-ЧЕК и Checkbox получают 2 месяца ПРРО в подарок;

клиентам КассаЧек (ПРРО SM POS) дарит внесение справочника по товарным позициям и 10 рулонов бумаги для чеков.

Эти ПРРО интегрированы с мобильным эквайрингом от банка КОНКОРД, что упрощает использование и помогает выполнять требования законодательства.

Подключение 100% онлайн

Мобильность важна во всем, поэтому подключить терминал в смартфоне от ConcordBank можно дистанционно, без визитов в банк.

Сначала нужно открыть счет ФЛП. Он полностью бесплатный: открытие, обслуживание, платежи — все за 0 грн.

Открыть счет ФЛП онлайн по документам из Дії можно за 5 минут из приложения ConcordBusiness. И сразу же подать заявку на подключение мобильного эквайринга за 0% в разделе «Сервисы», подписать документы с банком КЭП и начать принимать платежи картами.

Открывая счет, предприниматель бесплатно получает премиальную карту-ключ к счету ФЛП Visa Business Platinum с привилегиями в путешествиях и скидками от Visa:

бесплатный доступ в бизнес-залы Lounge Key и Fast Track International;

скидки до 50% на такси и аренду автомобилей;

существенные скидки до 50% при оплате сервисов для автоматизации бизнеса картой-ключ.

Кроме этого, предприниматель получает личную карту, на которую можно перечислять выручку ФЛП и снимать до 10 тыс. грн в месяц без комиссии.

Также у каждого ФЛП будет персональный менеджер и поддержка в мессенджере без ботов на связи 24/7.

«Каждый клиент для нас VIP, — говорит СЕО ConcordBusiness Татьяна Дашевская. — Поэтому мы не пошли путем использования чат-ботов, в поддержке у нас живые люди, а еще у каждого клиента есть персональный менеджер. Эта услуга бесплатна. И клиенты очень ценят, что банковская поддержка постоянно на связи».

Согласно исследованию SME Banking Agency, приложение для бизнеса ConcordBusiness заняло 8-е место в рейтинге мобильных приложений банков Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии и 3-е место в Украине.