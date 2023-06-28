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28 июня 2023, 19:04 Читати українською

Кризис «зеленой» энергетики: В НБУ отметили, что большинство кредитов отрасли стали неработающими

Кризис «зеленой» энергетики приводит к потерям для банков — доля неработающих кредитов отрасли на начало мая выросла до 51% по сравнению с менее чем 3% до вторжения. Об этом говорится в отчете НБУ о финансовой стабильности за июнь 2023 года.

Кризис «зеленой» энергетики приводит к потерям для банков — доля неработающих кредитов отрасли на начало мая выросла до 51% по сравнению с менее чем 3% до вторжения.

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Кредиты «зеленой» энергетики

«Украинские банки, прежде всего государственные, активно кредитовали „зеленую“ энергетику. В валовом кредитном портфеле доля кредитов „зеленой“ энергетики составляет почти 4%. Этот показатель значительно выше для государственных банков, которым принадлежит более трех четвертей кредитов отрасли. В отдельных банках доля портфеля достигает 13%. Отрасль не успела оправиться от кризиса недофинансирования, как шок войны повлек за собой стремительный рост доли неработающих кредитов», — говорится в Отчете.

В Нацбанке отмечают, что проблемы «зеленой» генерации продолжаются годы, а война их усугубила.

Да, кризис на рынке начался несколько лет назад. Объемы производства из возобновляемых источников энергии (ВИЭ) росли, а поступлений от продажи электроэнергии не было достаточно для оплаты генерации по высокому «зеленому» тарифу, добавили в регуляторе.

Примерно 20% объектов солнечной энергетики и примерно 80% объектов генерации из ветра потерпели разрушения, уничтожены или оккупированы.

«Их восстановление проблематично: собственные ресурсы компаний ограничены, кредитование почти остановилось. В результате перебоев в электроснабжении введенная ранее балансирующая модель приводила к непропорционально большим штрафам за небалансы для производителей».

Для разрешения ситуации производители обратились в суд", — добавили в НБУ.

Нацбанк также отмечает, что из-за недополучения доходов, повреждения и потери мощностей ряд компаний не способны обслуживать свои долги.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
28 июня 2023, 19:29
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Не платять за вироблену енергію, тому і немає грошей на погашення кредитів.
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