В Украине изменили порядок продажи запасов Госрезерва

Теперь продажа материальных ценностей государственного резерва, в частности тех, чей срок хранения подходит к концу, будет осуществляться на электронных аукционах площадки «Прозоро.Продажи». Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

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Что известно

Новый порядок реализации материальных ценностей Госрезерва Кабмин одобрил на заседании 27 июня.

«Действующий Порядок реализации материальных ценностей был принят еще при премьерстве Януковича и сегодня он, очевидно, не отвечает ни требованиям времени, ни стоящим перед страной вызовам», — прокомментировала министр экономики Юлия Свириденко.

По ее словам, ключевой проблемой предыдущего Порядка было требование реализовать разбронированные ценности, в частности, срок хранения которых подходит к концу по рыночной цене и на обычных аукционах.

В таких условиях ценности, которые обычно были либо морально устаревшими или с почти истекшим сроком годности, были неконкурентоспособны на рынке аналогичного современного товара с полным сроком годности. В итоге покупателей на такие товары не находилось, государство за свой счет сохраняло их и в конце концов утилизировало.

При этом согласно законодательству именно средства от реализации разбронированного имущества должны быть основой для пополнения запасов Госрезерва, их замены и т. п.

В частности, Госбюджетом на 2023 год предусмотрено поступление от реализации разбронированных матценностей с последующим направлением их на пополнение резервов в сумме более 384 млн грн.

Нововведение

реализация имущества Госрезерва будет происходить на прозрачных электронных аукционах «Прозоро.Продажи» по балансовой цене методом повышения или пошагового снижения стартовой цены;

исключение — продажа матценностей получателю, определенному Кабинетом министров, для осуществления стабилизационных мероприятий на внутреннем рынке;

Гарантийный взнос участника торгов устанавливается на уровне 2−3% в зависимости от цены лота.

Кроме того, новый Порядок запрещает участвовать в аукционах гражданам россии (кроме проживающих в Украине на законных основаниях), юрлицам, образованным и зарегистрированным в государстве-агрессоре, или украинским юрлицам, конечными бенефициарами которых являются россии или граждане россии.