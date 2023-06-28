Morgan Stanley покупает украинские ВВП-варранты и ставит на восстановление экономики

Ставка на «экзотические» украинские долговые варранты, принадлежащая Morgan Stanley Investment Management, предлагает одни из самых больших доходов на развивающихся рынках за последние три месяца. Об этом пишет телеграм-канал «Останній капіталіст».

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Рост украинских активов

Кратковременный мятеж в россии поднял украинские активы на ставках на то, что любой беспорядок среди российского высшего руководства может пойти на пользу усилиям Украины по поддержке экономики и проведению наступательных действий.

Согласно раскрытию информации, обнародованному в начале этого года, этот рост цен включал в себя варранты на ВВП, выпущенные в результате реструктуризации долга в 2015 году и удерживаемые Morgan Stanley.

Облигации на сумму $3,2 млрд с погашением в августе 2041 года, выплаты по которым связаны с экономическим ростом, на этой неделе подскочили до 40 центов за доллар с 27 центов в конце марта.

Суверенные долларовые облигации Украины превзошли другие развивающиеся рынки и в целом принесли более 30% дохода в этом квартале, причем большая часть прибыли была зарегистрирована в июне.

Корпоративные облигации также продемонстрировали наилучшую доходность своей категории. Суверенный долларовый долг развивающихся стран за тот же период вырос всего на 1,8%.