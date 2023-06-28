Фонд гарантирования продает активы Мегабанка

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Продажа активов

«4 июля 2023 года в системе Prozorro.Продажи состоится аукцион по продаже активов АО „Мегабанк“, который ликвидируется Фондом гарантирования вкладов. На торги выставлен лот, в состав включены права требования по кредитным договорам, заключенным банком с юридическими лицами и физическим лицом, а также дебиторская задолженность. В общей сложности речь идет о 105 договорах, заключенных с 38 контрагентами», — говорится в сообщении.

Все договоры связаны между собой, поэтому для максимизации поступлений при ликвидации банка на продажу выставляются одним лотом.

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Общая задолженность

Общая задолженность по договорам, включенным в состав лота, составляет 2,1 млрд грн.

Все заемщики-юридические лица являются действующими предприятиями и находятся в состоянии прекращения. Средний срок просрочки исполнения обязательств перед банком — до двух лет.

При этом в залоге банка — объекты жилой и коммерческой недвижимости в Харькове и области (в т.ч. недвижимость, относящаяся к аграрному сектору), движимое имущество и оборудование, ценные бумаги. Начальная цена реализации лота — 2,1 млрд грн.

Напомним

22 июля 2022 года Фонд гарантирования вкладов физических лиц приступил к ликвидации Мегабанка сроком на три года с 22 июля 2022 года по 21 июля 2025 года включительно.

Процедура ликвидации начата на основании решения Правления Национального банка об отзыве банковской лицензии и ликвидации Мегабанка.