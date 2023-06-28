Национальный банк пересмотрел прогноз по кредитным потерям из-за войны с 30% до 20%. Об этом говорится в отчете о финансовой стабильности.
НБУ улучшил прогноз потерь кредитного портфеля из-за войны на 10%
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Сокращение резервов
В этом году банки резко сократили формирование резервов после отражения значительных потерь от кредитного риска в прошлом году.
С начала великой войны банки признали потерю почти 15% портфеля, работающего на момент российского вторжения. Потери несколько ниже для корпоративного портфеля и выше — для розничного.
В то же время, часть бизнес-кредитов, находящихся в реструктуризации и для которых ослаблены условия обслуживания, могут со временем стать неработающими.
Читайте: Банки в результате войны потеряют не менее 20% кредитного портфеля — отчет НБУ
«С учетом этих дополнительных потенциальных убытков совокупные потери портфеля из-за войны будут приближаться к оценкам Национального банка годовой давности — около 20%», — добавили в Нацбанке.
В НБУ констатируют, что допускаемый пессимистический сценарий кредитных потерь в случае длительных негативных последствий от дефицита электроэнергии не реализовался.
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