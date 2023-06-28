НБУ улучшил прогноз потерь кредитного портфеля из-за войны на 10%

Сокращение резервов

В этом году банки резко сократили формирование резервов после отражения значительных потерь от кредитного риска в прошлом году.

С начала великой войны банки признали потерю почти 15% портфеля, работающего на момент российского вторжения. Потери несколько ниже для корпоративного портфеля и выше — для розничного.

В то же время, часть бизнес-кредитов, находящихся в реструктуризации и для которых ослаблены условия обслуживания, могут со временем стать неработающими.

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«С учетом этих дополнительных потенциальных убытков совокупные потери портфеля из-за войны будут приближаться к оценкам Национального банка годовой давности — около 20%», — добавили в Нацбанке.

В НБУ констатируют, что допускаемый пессимистический сценарий кредитных потерь в случае длительных негативных последствий от дефицита электроэнергии не реализовался.