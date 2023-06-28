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28 июня 2023, 12:40 Читати українською

Рекордная цена. Картину «Дама с веером» Климта продали за $108,4 миллиона (фото)

Последнюю картину австрийского художника Густава Климта «Дама с веером» на аукционе Sotheby's продали за $108,4 млн. Это самая высокая цена за произведение искусства в Европе, сообщают в аукционном доме, пишет Forbes.

Последнюю картину австрийского художника Густава Климта «Дама с веером» на аукционе Sotheby's продали за $108,4 млн.

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Выполненный Климтом портрет «Дама с веером» («Dame mit Fächer») появился на аукционе впервые за последние 29 лет. Ожидаемая цена работы от аукционного дома Sotheby's составила $80 млн.

Работа австрийского художника стала не только самой дорогой картиной, когда-либо появлявшейся на аукционе в Европе, но и самым дорогим портретом, выставленным на аукцион, говорят в Sotheby's .

После 10-минутной борьбы между четырьмя покупателями картину продали арт-консультантке Патти Вонг, участвовавшей в торгах в торговом зале для коллекционера из Гонконга, пишет The Guardian.

Справка

«Дама с веером» — последний портрет, созданный Густавом Климтом перед его преждевременной смертью, когда он еще был в расцвете творчества и создавал самые совершенные и экспериментальные работы, говорит председатель Sotheby's Europe Хелена Ньюман. Sotheby's назвал портрет «последним шедевром» Климта.

«Дама с веером» последний раз выставлялась на продажу на Sotheby's в Нью-Йорке в 1994 году. Тогда картину приобрели за $11,6 млн, что к тому времени стало аукционным рекордом для художника.

Источник: Минфин
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