россию и беларусь исключили из Внутриевропейской организации налоговых администраций

На 27-й Генеральной ассамблее принято решение об исключении россии и белоруси из ИОТА. Они справедливо лишены возможности участвовать в принятии судьбоносных решений этой организации. Об этом сообщила глава ГНС Татьяна Кириенко.

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Европейское налоговое сообщество в очередной раз продемонстрировало свое неприятие и осуждение военных преступлений россии и беларуси, внеся свой вклад в достижение справедливости.

Кириенко поблагодарила партнеров-налоговиков из других стран — членов ИОТА за солидарность и поддержку Украины на международном уровне.

«Несмотря на беспощадную и подлую войну россии против нашей страны, мы устояли. Украина живет, функционирует как государство благодаря силе украинского народа и дружеской помощи международных партнеров. Решение ИОТА — еще один весомый шаг к Победе», — отметила Кириенко.

Справка

Внутриевропейская организация налоговых администраций (ИОТА) — это международная организация, задача которой состоит в обеспечении сотрудничества между налоговыми администрациями в европейском регионе и в поддержке их развития в соответствии с индивидуальными потребностями каждой администрации.

Основной целью ИОТА является стимулирование многосторонней помощи, обмен информацией и кооперация между членами ИОТА через постоянный форум для налоговых администраций, проведение обучения, организация конференций, семинаров, публикаций, оказание технической помощи с учетом интересов стран — членов ИОТА.

Членами Организации являются налоговые администрации европейских стран.