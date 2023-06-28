Фондовый рынок растет, а в США и Европе наступит рецессия: что нужно знать утром

Американские акции выросли во вторник

S&P 500 прибавил 1,1%, высокотехнологичный Nasdaq — 1,7%, а индекс Dow Jones — 0,6%.

Поддержку рынку оказали свежие данные, указывающие на устойчивость американской экономики: в мае количество новых заказов на товары длительного пользования неожиданно выросло, а продажи новых домов оказались выше ожиданий (763 тыс. по сравнению с прогнозом в 675 тыс.).

На фоне выхода позитивных экономических данных потребительское доверие в США выросло почти до 1,5-летнего максимума. Индекс потребительского доверия в Америке в этом месяце вырос до 109,7 — максимум с января 2022 года. Опрошенные Reuters экономисты, ожидали, что показатель достигнет значения в 104,0.

Рынки Азии демонстрируют смешанную динамику

Широкий индекс акций Азии (за исключением Японии) MSCI AC Asia ex Japan Index снизился сегодня на 0,2%, японский Nikkei вырос на 1,6%, сингапурский STI прибавил 0,1%, южнокорейский Kospi упал на 0,6%, а гонконгский Hang Seng и китайский Shanghai Composite снизились на 0,2% и 0,5% соответственно.

Инвесторы в Азии по-прежнему обеспокоены перспективами глобального экономического роста несмотря на выход позитивных данных по экономике США.

В этом году в США наступит рецессия, а в 2024 году за ними последует Европа

По данным HSBC Asset Management, в четвертом квартале этого года в США начнется рецессия, за которой последует спад в европейской экономике.

HSBC ожидает, что рецессия приведет к трудным перспективам для фондового рынка, поскольку быстрое ужесточение финансовых условий вызывает спад в кредитном цикле, а инвесторы недооценивают мрачные экономические перспективы.

При этом в британском банке сохраняют избыточную долю в китайских акциях. В HSBC полагают, что ВВП Китая легко превысит скромную цель правительства в виде роста на 5% в этом году, поскольку в стране наблюдается высокий уровень сбережений домохозяйств, который поддержит внутренний спрос.

Кроме этого, наряду с Китаем, Индия является главной историей макроэкономического роста в 2023 году, поскольку экономика страны быстро восстанавливается после пандемии COVID-19 благодаря увеличению потребительских расходов и стабильному сектору услуг, замечают эксперты из HSBC.

россия в ближайшее время может стать главным поставщиком нефти в Китай

По данным Kpler, россия находится на пороге того, чтобы обогнать Саудовскую Аравию по объемам поставок нефти в Китай благодаря тому, что страна продает ее с большими скидками.

Поставки из россии в настоящее время составляют 14% от общего объема китайского экспорта нефти, в то время как доля Саудовской Аравии снизилась до 14,5%. Кроме этого, на россию теперь приходится около 40% импорта сырой нефти в Индию по сравнению с 3% до начала кризиса на Украине.

Поток дешевой российской нефти помог снизить мировые цены на сырьевом рынке, что побудило Саудовскую Аравию сделать неожиданный шаг в начале этого месяца по дополнительному сокращению добычи нефти на 1 млн баррелей в день в попытке подтолкнуть нефтяные цены вверх, замечает SeekingAlpha.

Между тем, эксперты ожидают, что повышение спроса со стороны Китая в третьем квартале приведет к росту нефтяных цен.