За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 930 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения утраты россиян составляют около 227 100 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
930 российских оккупантов и 7 БПЛА. Потери врага за 27 июня
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Потери врага
- личного состава — около 227100 (+930) человек ликвидировано,
- танков — 4036 (+0) ед,
- боевых бронированных машин — 7847 (+13) ед,
- артиллерийских систем — 4089 (+6) ед,
- РСЗО — 627 (+1) ед,
- средства ПВО — 387 (+1) ед,
- самолетов — 314 (+0) ед,
- вертолетов — 308 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 3499 (+7),
- крылатые ракеты — 1261 (+0),
- корабли /катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 6774 (+2) ед,
- специальная техника — 563 (+0).
Источник: Минфин
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